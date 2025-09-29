Fedotenis celebrará copas Mangulina y Mangú J60 

SANTO DOMINGO.- La Federación Dominicana de Tenis (Fedotenis), celebrará en el Centro Nacional de Tenis del Parque del Este los torneos Copa Mangulina y Copa Mangú J60 Santo Domingo, del circuito ITF Junior, que reúne a los mejores tenistas menores de 18 años del mundo.

La Copa Mangulina J60, que este año se celebrará la 10ma versión, se jugará del 29 de septiembre y hasta el 04 de octubre del presente año.

Mientras que la Copa Mangú J60, será la edición 17, tiene fecha del 06 y hasta el 11 de octubre.

Los torneos se jugarán en las canchas de tenis del Parque del Este en dobles y sencillos en ambas ramas.

A los dos eventos vendrán 90 jugadores de 19 países de todo el mundo.

Participarán los dominicanos Álvaro Pérez, Isaac Guerrero, Miguel Baquero. Mientras que en la rama femenina se darán cita las criollas Julianny De La Cruz, Daniela Castillo, Yelena Sánchez, entre otros.

Los torneos estarán bajo la supervisión de Wilson Joya, de por parte de la ITF, asistido por Yamil Jiménez. Sergio Tobal, vicepresidente de Fedotenis, estará al frente de la dirección general.

Los partidos de ambas copas se jugarán desde las 9 de la mañana totalmente gratis en el Centro Nacional de Tenis del Parque del Este.

El evento otorga 60 puntos para los campeones en sencillos, 36 para los finalistas y 45 para los triunfadores de los dobles.

Los eventos organizados por Fedotenis son gracias al Ministerio de Turismo, Banco de Reservas, Junta de Aviación Civil (JAC), Banco Central, Ekatex, Creso, El Nuevo Diario y Wilson.