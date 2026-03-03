Fedotenis anuncia curso para formar jueces de línea

SANTO DOMINGO.- Alexis Alcántara, encargado de la Comisión de Educación y Disciplina de la Federación Dominicana de Tenis (Fedotenis), anunció la organización de un curso para formar jueces de línea, dirigido a jóvenes interesados en ingresar profesionalmente a ese deporte.

Este curso se llevará a cabo del 19 al 22 de marzo en las canchas del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y estará supervisado por el juez internacional Diego Navidad, reconocido árbitro que también participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Detalles del curso y logística

La formación está orientada a jueces de línea, con posibilidad de avanzar hacia jueces de silla y eventualmente árbitros principales (referees). El curso es anual y la Fedotenis ha venido realizando estas capacitaciones para diversas categorías arbitrales, informó Alcántara.

Los participantes, incluidos los que provienen del interior del país, podrán alojarse en el albergue olímpico y recibirán alimentación durante el entrenamiento, gracias al apoyo de la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Importancia y beneficios

Se espera formar una cantera amplia de jueces de línea que puedan participar en múltiples torneos nacionales e internacionales programados para el año 2026.

La formación está avalada por la Federación Internacional de Tenis (ITF), lo que otorga certificación oficial y abre oportunidades para desarrollo profesional dentro del deporte.

El tenis no solo es una disciplina deportiva y recreativa, sino que también constituye una opción profesional viable, en la que los jueces pueden recibir remuneración y escalar en su carrera.

Se enfatiza la importancia del deporte como herramienta para el desarrollo personal y social, especialmente para la juventud dominicana, promoviendo valores y evitando problemas sociales.

La Fedotenis utiliza todos sus recursos para promover la formación arbitral.

La certificación otorgada es reconocida por la Federación Dominicana y por la ITF.

Se invita a jóvenes y jugadores de todo el país, tanto de Santo Domingo como del interior, a aprovechar esta oportunidad.

La formación es accesible, con alojamiento y alimentación incluidos para quienes vienen de fuera de la capital.

La carrera como juez de tenis tiene un potencial de crecimiento profesional desde juez de línea hasta referee.

Fedotenis apuesta por la formación de jueces de línea como un pilar para fortalecer el tenis nacional y garantizar la calidad arbitral en eventos futuros.

Este curso forma parte de un plan estratégico para cubrir las demandas de torneos internacionales en 2026, posicionando a la República Dominicana como un país preparado en infraestructura humana para el tenis.

El programa es una invitación abierta a la juventud, resaltando el deporte como una vía para el desarrollo personal y profesional.