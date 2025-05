Fedogolf y The R&A reafirman compromiso con el desarrollo del golf dominicano

Acuerdan impulso a academia pública, acceso a infraestructuras y apoyo al talento juvenil

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– La Federación Dominicana de Golf (Fedogolf) y The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews (The R&A) reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento del golf en la República Dominicana, durante una reunión clave sostenida este martes en el Ministerio de Deportes.

El encuentro fue encabezado por el presidente de Fedogolf, Enrique Valverde, y Mark Lawrie, director regional de The R&A para Latinoamérica y el Caribe. Ambos fueron recibidos por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, en su despacho oficial, donde abordaron propuestas estratégicas para el impulso de esta disciplina.

Uno de los principales puntos tratados fue la necesidad de establecer una academia pública de golf, que permita democratizar el acceso a este deporte, brindando oportunidades de formación a jóvenes talentos de todos los estratos sociales.

Asimismo, se discutió el aprovechamiento de infraestructuras públicas y la necesidad de contar con mayores facilidades para el entrenamiento de atletas, especialmente aquellos en etapas formativas y de alto rendimiento.

El ministro Kelvin Cruz valoró positivamente los planteamientos y expresó su disposición a colaborar con Fedogolf en todos los proyectos que contribuyan a hacer del golf un deporte más accesible en el país. “Desde el Ministerio, vamos a respaldar esta visión inclusiva del golf, con el compromiso de generar espacios reales para su desarrollo”, expresó.

Por su parte, Mark Lawrie calificó la reunión como un paso significativo para el posicionamiento del golf dominicano en la región y destacó el potencial que tiene el país para convertirse en referente en este deporte. “Estamos entusiasmados con lo que República Dominicana puede lograr con el respaldo institucional adecuado”, dijo.

El presidente de Fedogolf, Enrique Valverde, agradeció el respaldo del Ministerio y el apoyo constante de The R&A, y subrayó que el enfoque de su gestión está en la formación, inclusión y excelencia competitiva. “Con aliados como The R&A y el Ministerio de Deportes, podemos aspirar a un golf más equitativo y con grandes resultados internacionales”, apuntó.

Durante la reunión, también se trató el fortalecimiento del programa de alto rendimiento juvenil, con miras a identificar y desarrollar nuevos talentos que representen al país en eventos regionales e internacionales.

Fedogolf reiteró su interés en establecer alianzas con clubes privados, instituciones educativas y gobiernos locales para fomentar la práctica del golf desde edades tempranas, con un enfoque en la disciplina, la responsabilidad y el desarrollo personal de los jóvenes.

En ese sentido, el ministro Cruz se comprometió a facilitar los estudios técnicos para determinar los terrenos idóneos donde podría establecerse la academia nacional de golf, así como la inclusión de esta disciplina en el mapa deportivo de alto rendimiento del país.

Este acuerdo entre Fedogolf, The R&A y el Ministerio de Deportes representa una sinergia clave para transformar la percepción del golf en el país, tradicionalmente visto como un deporte de élite, y convertirlo en una opción deportiva viable y competitiva para cientos de jóvenes dominicanos.

La visita de Mark Lawrie reafirma además el interés de The R&A en consolidar su presencia en la región del Caribe, con proyectos que se alineen a su misión de desarrollar el golf a nivel mundial bajo principios de equidad y sostenibilidad.

Las autoridades concluyeron el encuentro con el compromiso de formalizar un plan de acción conjunto que incluya el seguimiento institucional a cada una de las propuestas discutidas, así como la evaluación de recursos disponibles para su puesta en marcha. #

