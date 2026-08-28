Fedogolf conmemora 60 años impulsando una nueva etapa para el golf dominicano

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– La Federación Dominicana de Golf (Fedogolf) celebró su 60.º aniversario con un acto dedicado a reconocer a personalidades e instituciones que han contribuido al desarrollo de esta disciplina, al tiempo que presentó su visión para continuar masificando el golf y fortalecer la formación de nuevos talentos en República Dominicana.

La ceremonia, realizada en el Santo Domingo Country Club, estuvo encabezada por Enrique Valverde, presidente de Fedogolf, quien destacó los aportes de fundadores, expresidentes, clubes, campos de golf, atletas, entrenadores, patrocinadores, colaboradores y voluntarios. También resaltó los avances competitivos alcanzados desde la incorporación de la Federación al Ciclo Olímpico.

Uno de los principales puntos abordados fue el programa de masificación desarrollado junto al Instituto Nacional de Educación Física (Inefi), mediante el cual el golf ha comenzado a introducirse en escuelas públicas. Actualmente, 32 niños y niñas del sistema público participan en esta disciplina, iniciativa que busca identificar talentos en sectores que tradicionalmente han tenido un acceso limitado a este deporte.

Valverde planteó que el próximo paso debe ser la creación de una Academia Nacional de Golf, concebida como un espacio para iniciar jugadores, desarrollar talentos y formar entrenadores. La propuesta establecería una ruta de crecimiento desde las escuelas y programas de iniciación hasta el Tour Nacional Juvenil, las selecciones nacionales y el alto rendimiento competitivo.

Como parte de la celebración, Fedogolf reconoció a los expresidentes Rafael Villalona, Marcos Troncoso, Carlos Elmúdesi y Francisco Melo Chalas. También fueron distinguidos César Rivera, Rafael Canario, Francisco Rivera y Carmen Jane Bogaert por su trayectoria y colaboración institucional, así como Andrés Dilonex y Rafael Octavio Castillo por sus años de servicio y compromiso con la organización.

La Federación también reconoció el respaldo de Santo Domingo Country Club, Punta Blanca Golf Club, Casa de Campo, Cap Cana y Cayacoa Golf Club, además de distinguir a Banreservas, Mastercard, La Colonial y Grupo Cemca como patrocinadores. Asimismo, fueron homenajeados el Tour Nacional Juvenil, el Tour Pink de Damas y el Tour Canita por sus contribuciones al desarrollo competitivo y a la expansión del golf juvenil y femenino.

Uno de los reconocimientos especiales fue otorgado a Willy Pumarol, primer golfista dominicano en conquistar una medalla en eventos del Ciclo Olímpico. De cara al centenario de Fedogolf en 2066, Valverde expresó su aspiración de contar con una Federación más fuerte, abierta y unida, una Academia Nacional consolidada y muchos más niños y jóvenes practicando golf, con mayores oportunidades para representar a República Dominicana en competencias internacionales.