Fedocámaras informa solución del incidente tecnológico en plataforma del Registro Mercantil

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Federación Dominicana de Cámaras de Comercio (Fedocámaras) informó que se ha solucionado un incidente tecnológico que afectaba la visualización de archivos históricos del Registro Mercantil en las plataformas del Centro de Análisis Fedocámaras Digital y se comprometió a trabajar arduamente para agilizar las transacciones de los usuarios.



Para continuar ofreciendo el servicio a los usuarios, se establecieron planes de contingencia con el apoyo de las Cámaras que consultaban los documentos en los archivos físicos para que los analistas pudieran completar su labor. Asimismo, el incidente afectó algunos servicios en línea que requieren la consulta de documentos históricos, los cuales volverán a habilitarse progresivamente en la plataforma.



El Centro de Análisis Fedocámaras Digital opera mediante un sistema de gestión de transacciones del Registro Mercantil completamente en línea a través del cual se accede al repositorio digital de los documentos históricos de empresas y sociedades, se responde a las solicitudes y se mantiene informados a los usuarios.



El gremio de las Cámaras de Comercio informó también que continuará sus planes de poner en marcha el segundo Centro de Análisis Fedocámaras Digital, que funcionará en la Cámara de Comercio y Producción de Santiago y se sumará al que opera en la Cámara Santo Domingo para fortalecer las capacidades técnicas y operativas del sistema de Registro Mercantil y cumplir con el compromiso de servicio a los usuarios.



La institución lamentó los inconvenientes que los retrasos hayan podido provocar a los usuarios y se comprometió a continuar implementando acciones para robustecer la infraestructura tecnológica de las diferentes plataformas.



El proyecto Fedocámaras Digital surgió en 2022 para transformar de manera integral el Registro Mercantil nacional aprovechando las innovaciones tecnológicas, pero también unificando criterios para que las solicitudes de registro de actividades mercantiles que se realicen en cualquier Cámara del país se evalúen y registren bajo los mismos parámetros.