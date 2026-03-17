FEDA llevará 100 jornadas comunitarias a Santiago durante 2026

El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario anunció la ejecución de 100 jornadas sociales en la provincia de Santiago durante el año 2026, como parte del programa “FEDA en tu Comunidad”, una iniciativa orientada a fortalecer el bienestar social y la economía rural.

El anuncio fue realizado en una rueda de prensa celebrada en la Gobernación Provincial, con la participación del director ejecutivo del FEDA, Hecmilio Galván, junto a la gobernadora Rosa Santos y el senador Daniel Rivera.

La programación se desarrollará desde el 10 de marzo hasta el 27 de noviembre, abarcando múltiples comunidades rurales, distritos municipales y sectores urbanos del Gran Santiago, incluyendo zonas como Tamboril, Puñal, Villa González, Navarrete, Jánico y Cienfuegos, entre otras.

Durante las jornadas se ofrecerán servicios como operativos médicos, afiliación al programa Supérate y entrega de carnés del Seguro Nacional de Salud (SENASA), así como capacitaciones en prevención de violencia intrafamiliar en coordinación con el Ministerio de la Mujer.

Además, se impartirán talleres de emprendimiento agropecuario, huertos familiares y orientación juvenil, junto con la entrega de herramientas agrícolas y pollitas ponedoras para apoyar la producción en comunidades rurales.

La iniciativa también contará con el respaldo de instituciones como INFOTEP, Promipyme, CONAPE, Promese-CAL e INAPA.

Desde el FEDA se explicó que este modelo busca acercar soluciones concretas a las comunidades, combinando asistencia técnica, identificación de necesidades y apoyo directo a la producción agropecuaria.

Se espera que el impacto de estas jornadas se refleje tanto en el fortalecimiento económico de los productores como en la mejora del tejido social, promoviendo mayor organización comunitaria y acceso a programas de apoyo.

Con esta agenda, el FEDA reafirma su compromiso de impulsar el desarrollo sostenible en Santiago, apostando por el crecimiento del sector agropecuario y la mejora de la calidad de vida de cientos de familias en toda la provincia.

Con información de Argelys Quiñones

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