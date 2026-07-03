FDA eleva nivel de riesgo de retirada de papas fritas por presencia de salmonela; bodegas dominicanas las venden

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), agencia federal del gobierno de los Estados Unidos encargada de proteger y promover la salud pública, ha elevado el nivel de riesgo de la retirada de papas fritas al máximo debido a la preocupación por la presencia de salmonela.

La salmonela puede causar infecciones graves y, en ocasiones, mortales, en personas con sistemas inmunitarios debilitados. Las personas sanas infectadas con salmonela suelen presentar fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal.

La retirada de más de 650.000 bolsas de papas fritas fue iniciada por Utz el 5 de mayo; sin embargo, el miércoles la FDA la elevó a la categoría de riesgo Clase I.

Según la FDA, una clasificación de Clase I significa que su consumo podría conllevar graves riesgos para la salud. La retirada del mercado afecta a las marcas Dirty Brand de Utz y a las papas fritas Zapp’s.

Los productos específicos involucrados son: papas fritas Zapp’s Bayou Blackened Ranch de 1.5 onzas (164.640 bolsas); papas fritas Zapp’s Bayou Blackened Ranch de 2.5 onzas y 8 onzas (179.837 bolsas); papas fritas Dirty Salt and Vinegar de 2 onzas (300.595 bolsas).

Asimismo, las papas fritas Zapp’s de sal y vinagre (42,5 gramos, 1,5 onzas); papas fritas Dirty Maui Onion de 2 onzas (5.000 bolsas); papas fritas Zapp’s Big Cheezy de 8 onzas y 2.5 onzas (14.976 bolsas); y papas fritas Dirty Sour Cream and Onion de 2 onzas (19.200 bolsas).

Estos productos se vendieron en tiendas minoristas de todo el país; entre estos establecimientos comerciales figuran miles de bodegas dominicanas, y fueron retirados del mercado porque la leche en polvo que contenían las papas fritas podría haber estado contaminada con salmonela.