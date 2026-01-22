FCE y  MESCyT aperturan en UASD Centro Mao Doctorado en Ciencias de la Educación

La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en coordinación con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), dejó formalmente inaugurado en el Centro de esa academia en Mao el primer doctorado en Ciencias de la Educación, un programa académico orientado a la formación de profesionales del más alto nivel en la región noroeste del país.

En esta primera cohorte, 20 profesionales fueron beneficiados con becas otorgadas por el MESCyT, las cuales cubren el 100 % del costo del doctorado, incluyendo matrícula, docencia y tutorías. Esta iniciativa se enmarca en el acuerdo interinstitucional firmado entre la UASD y el MESCyT, con el objetivo de fortalecer la investigación científica y la formación académica de cuarto nivel en la República Dominicana.

El anuncio fue realizado durante un acto encabezado por el vicerrector de Investigación y Posgrado, doctor Radhamés Silverio González, en representación del rector, maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo, y contó con la participación de autoridades académicas, docentes y representantes del MESCyT.

Durante su intervención, Silverio González destacó que este doctorado forma parte del proceso de modernización curricular que impulsa la universidad en los últimos años.

“Con este doctorado reforzamos la misión institucional de ofrecer una educación superior de calidad, pertinente e inclusiva, acorde con las demandas del desarrollo nacional”, expresó.

En tanto que la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, doctora Juana Encarnación, valoró el significativo aporte del MESCyT al financiar este programa doctoral, destacando que el mismo contribuye de manera directa al fortalecimiento de la calidad educativa del país y al desarrollo académico de la región noroeste.

De su lado, la viceministra de Educación Superior del MESCyT, doctora Carmen Evarista Matías, resaltó la importancia de la educación de cuarto nivel, señalando que esta tiene como propósito impulsar la formación de capital humano de excelencia, elemento clave para el desarrollo sostenible de la economía nacional.

En la actividad estuvieron presentes el director del Centro UASD Mao, maestro Juan Miguel Liriano; Eleido Rodríguez, director de la Escuela de Teoría y Gestión; Juan Toribio, coordinador del doctorado; José Ferreira Capellán, decano de la Facultad de Ciencias; José Acosta de Oleo Vinicio Tavàrez, encargado de Postgrado del Centro UASD Mao; el doctor Odalís Rodríguez; la senadora de la provincia Valverde, ingeniera Marta Collado; la gobernadora provincial, Marta Collado, así como docentes, estudiantes y personal administrativo.