Fallece Willie Colón a los 75 años: el icono de la salsa deja un legado imborrable

El mundo de la música latina está de luto tras la muerte de Willie Colón, uno de los músicos más influyentes en la historia de la salsa moderna. El artista, conocido por su trayectoria como trombonista, compositor y pionero del género, falleció este sábado en un hospital de Nueva York tras enfrentar complicaciones de salud.

En un mensaje difundido en redes sociales, su familia informó que Colón “partió en paz esta mañana, rodeado de sus seres queridos”, agradeció el apoyo recibido y solicitó respeto a su privacidad durante el duelo.

Una vida dedicada a la salsa y a la cultura latina

Nacido como William Anthony Colón Román el 28 de abril de 1950 en el barrio del Bronx, Nueva York, de padres puertorriqueños, Colón se convirtió en figura central del movimiento salsero desde la década de 1960.

Su carrera profesional inició con el sello Fania Records, donde grabó clásicos junto a destacados artistas como Héctor Lavoe y Rubén Blades. Temas como “Idilio”, “Gitana”, “El gran varón” y “Todo tiene su final” se convirtieron en pilares del repertorio salsero internacional.

Legado musical y cultural

Colón no solo fue un virtuoso del trombón, sino también un compositor y productor que integró elementos urbanos y caribeños para expandir la salsa a nuevos públicos. Su obra trascendió generaciones y consolidó su reputación como uno de los artistas más importantes de la música latina.

Su fallecimiento representa una pérdida profunda para millones de seguidores y para el legado de la salsa, un género que él ayudó a universalizar desde su origen en comunidades latinas de Nueva York.