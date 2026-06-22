FADA 2026 reunirá a líderes de la arquitectura, el diseño y la construcción en Santo Domingo

Bartolo García

SANTO DOMINGO. – Fue presentada oficialmente FADA 2026, la Feria de Arquitectura, Diseño y Acabados, una iniciativa que reunirá a los principales actores de la arquitectura, el diseño de interiores, la construcción y el desarrollo inmobiliario del país, con el propósito de impulsar la innovación, el intercambio de conocimientos y la creación de oportunidades de negocio.

La plataforma, impulsada por Perfil Urbano y Óptimo Construction Network, nace con la visión de consolidarse como el principal punto de encuentro para arquitectos, ingenieros, diseñadores, desarrolladores inmobiliarios, constructores, estudiantes, proveedores y empresas vinculadas a la industria.

Los organizadores explicaron que FADA 2026 ha sido concebida como una experiencia integral, que va más allá de una feria comercial, integrando las últimas tendencias en arquitectura, acabados, mobiliario, materiales y soluciones innovadoras para la construcción, promoviendo además el fortalecimiento de relaciones profesionales dentro del sector.

Uno de los pilares fundamentales del evento será su componente educativo, que incluirá conferencias, paneles y conversatorios con destacados expertos nacionales e internacionales. Estos espacios estarán orientados a compartir conocimientos, analizar tendencias y debatir sobre los principales desafíos y oportunidades que enfrenta la industria.

“FADA surge para conectar a quienes están transformando nuestros espacios y ciudades”, expresaron sus organizadores durante la presentación oficial, destacando que la creatividad, la innovación y el conocimiento serán los ejes principales de esta nueva propuesta para el mercado dominicano.

La feria se celebrará los días 3 y 4 de julio de 2026 en el Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel & Casino, donde los asistentes podrán conocer nuevos productos y servicios, participar en actividades formativas y establecer vínculos con empresas y profesionales de referencia. Como antesala al evento, se desarrollará un cóctel inaugural con la participación de patrocinadores, expositores, líderes empresariales y representantes de los medios de comunicación.

FADA 2026 cuenta con el respaldo de importantes empresas del sector, entre ellas Vanta Windows & Doors, Cielos Acústicos y +INFINITO como patrocinadores oficiales. La iniciativa busca aportar valor al crecimiento de la arquitectura, el diseño y la construcción en República Dominicana, fortaleciendo una comunidad profesional comprometida con la calidad, la innovación y la creatividad.