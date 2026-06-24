Expo Amaprosan celebrará 35 años impulsando el comercio y el desarrollo empresarial

Bartolo García

Santiago. – La Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago (Amaprosan) anunció la celebración de la trigésima quinta edición de Expo Amaprosan 2026, que se desarrollará del 15 al 19 de julio en el Parque Central de Santiago bajo el lema “Comercio, Industria y Sociedad: pilares del desarrollo”, destacando la importancia de estos sectores para el crecimiento económico de la región y del país.

Hilsa López Olivares

En esta edición, la feria estará dedicada al Grupo Bocel, conglomerado empresarial conformado por La Dominicana Industrial y Molinos Valle del Cibao, en reconocimiento a más de seis décadas de aportes al desarrollo de la industria alimentaria nacional. El homenaje resalta el liderazgo de Ana Margarita Cabrera Vidal, presidenta ejecutiva, y Rafael Arquímedes Cabrera Vidal, CEO de Molinos Valle.

Rafael Arquímedes Cabrera Vidal

La presidenta de Amaprosan, Hilsa López Olivares, valoró la trayectoria de Expo Amaprosan como una plataforma que durante 35 años ha servido para promover productos, servicios y oportunidades de crecimiento para pequeñas, medianas y grandes empresas. Asimismo, destacó la contribución de Grupo Bocel a la generación de empleos y al fortalecimiento de la producción nacional.

Por su parte, Julio César Pérez Mata, presidente del comité organizador, informó que la feria proyecta superar los 125 mil visitantes que tradicionalmente recibe cada año y reunir a unas 500 micro, pequeñas y medianas empresas vinculadas al comercio y la provisión de bienes y servicios en todo el territorio nacional.

Julio César Pérez Mata

Con más de 20 mil metros cuadrados de exhibición, Expo Amaprosan contará con la participación de empresas de los sectores alimenticio, tecnológico, automotriz, financiero, ganadero y del hogar. Además, incluirá una amplia agenda de actividades que abarcará conferencias, talleres, charlas educativas, lanzamientos de productos y espacios de entretenimiento para toda la familia.

Entre las novedades de esta edición figura la creación de un Pabellón Ecológico, desarrollado en coordinación con la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI), con el propósito de promover la protección de los recursos naturales y fomentar una mayor conciencia ambiental entre los asistentes.

La feria también contará con la participación de importantes instituciones públicas y privadas, entre ellas los ministerios de Salud e Industria, Comercio y Mipymes, así como el Banco de Reservas, Edenorte, INESPRE y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Con esta nueva edición, Expo Amaprosan reafirma su posición como una de las principales plataformas comerciales y empresariales de la República Dominicana, impulsando el crecimiento económico, la innovación y el fortalecimiento del sector productivo nacional.