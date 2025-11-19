Expertos advierten nuevo navegador ChatGPT Atlas presenta riesgo a protección de privacidad y de datos

República Dominicana – Expertos en tecnología y ciberseguridad mostraron interés y preocupación con el nuevo navegador ChatGPT Atlas, de OpenAI, lanzado recientemente, y advirtieron que el mismo presenta riesgos importantes en materia de privacidad y protección de datos.

El nuevo navegador, que integra inteligencia artificial directamente en la experiencia de navegación, es una herramienta concebida para facilitar la búsqueda de información y optimizar las tareas cotidianas, explicó José Amado, gerente de área de identidades digitales de Sistemas Aplicativos (SISAP).

“De manera natural las búsquedas en Google han bajado significativamente, debido a que asistentes virtuales como Chat GPT o Gemini hacen búsquedas simultáneas en distintos sitios y fuentes, donde el usuario puede ver el “razonamiento” para curar la información y presentar datos resumidos al usuario con referencias, lo que ahorra tiempo y esfuerzo”, precisó Amado.

Indicó que Atlas permite que los usuarios naveguen y, al mismo tiempo, interactúen con ChatGPT para obtener resúmenes, explicaciones o recomendaciones sin salir de la página.

Sin embargo -agregó- análisis recientes de firmas especializadas revelan que el sistema podría ser vulnerable a ataques que “engañen” a la inteligencia artificial para ejecutar acciones no autorizadas o acceder a información sensible.

También, la función de “memoria”; que almacena conversaciones e instrucciones anteriores, podría conservar datos o comandos sin el conocimiento del usuario, lo que aumenta el riesgo de exposición.

Sobre el nuevo navegador, Sistemas Aplicativos ofrece recomendaciones prácticas para usuarios que deseen utilizar esta novedosa herramienta, como no intentar entrar a su banco ni al portal corporativo de la empresa; ni ingresar datos personales, ni información sensible de la empresa.

Tampoco, compartir información de clientes, evitar descargar datos o archivos de sitios sospechosos, clasificar herramientas como uso de consultas de información de carácter público referencia, y utilizar un entorno seguro de investigación.

Los expertos indican que, al tratarse de una tecnología en fase temprana, Atlas no cuenta todavía con las capas de seguridad y verificación de identidad tan robustas como las de navegadores consolidados, por lo que recomiendan “precaución, especialmente en actividades que involucren datos personales, contraseñas o información financiera”.

Lo importante es que Atlas -señalaron- no permite entrar a portales de bancos y a ningún sitio donde el usuario necesite autenticarse con usuario y contraseña u algún otro mecanismo, aunque OpenAI tiene esta compatibilidad.

En ese sentido, Amado sugiere no tratar este acceso, ya que el solo intento podría dejar expuesta información sensible, y “aconseja revisar cuidadosamente cualquier acción sugerida por la IA, como abrir enlaces o completar formularios, antes de ejecutarla”.

A su juicio, aunque ChatGPT Atlas representa un avance significativo en la integración de inteligencia artificial en la navegación web, su seguridad aún está en evaluación.

“Atlas no está diseñado como un canal seguro de transmisión de datos, y los especialistas coinciden en que la herramienta tiene potencial, pero por ahora debe emplearse con prudencia, hasta que OpenAI implemente mejoras comprobadas en su sistema de protección de datos”, precisó Amado.