Expertos aclaran calor no justifica aumentos en la factura eléctrica

Santo Domingo, R.D. – Los incrementos en las facturas eléctricas que afectan a miles de hogares dominicanos no se deben al calor, sino a errores en las estimaciones de consumo realizadas por las distribuidoras cuando los medidores presentan fallas, advirtieron los ingenieros Luis Ozuna y Luis Moquette, directivos de Tecni Electric, empresa especializada en control, distribución y medición eléctrica.

Durante una conversación en el programa “Qué tenemos radio”, ambos profesionales explicaron que, aunque las altas temperaturas pueden influir ligeramente en el consumo, no justifican los aumentos abruptos que muchos usuarios están experimentando.

El ingeniero industrial Luis Moquette, gerente de logística de la compañía, detalló que la tarifa eléctrica se compone de diversos factores, pero subrayó que “en muchos casos, los aumentos no se deben a un consumo real, sino a estimaciones realizadas por las distribuidoras cuando se interrumpe la comunicación con los medidores”.

“Técnicamente, podría decirse que a veces te cobran por el apagón. No es un abuso directo, sino una proyección automática del sistema que asume que el consumo se mantuvo igual mientras no hubo conexión con el medidor”, precisó Moquette.

De su lado, el ingeniero eléctrico Luis Ozuna, supervisor de proyectos de Tecni Electric, agregó que estos ajustes suelen ser más frecuentes en verano, cuando coinciden altas temperaturas, mayor uso de equipos de refrigeración y deficiencias en la red de distribución.

“No es realista que un hogar duplique o triplique su consumo eléctrico de un mes a otro sin haber cambiado su estilo de vida o aumentado la cantidad de equipos instalados. El calor puede influir, pero no explica aumentos tan drásticos”, indicó Ozuna.

Ambos expertos coincidieron en que los consumidores deben exigir transparencia y revisar sus patrones de consumo, pues “vivimos en un país caribeño, donde el calor es constante, no en un clima que cambia de extremo a extremo en pocos meses”, recordó Moquette.