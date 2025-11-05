eXp Realty RD celebra su 16.º aniversario con jornada solidaria junto a “Yo También Puedo”

Santo Domingo, República Dominicana.- En el marco del 16.º aniversario global de eXp Realty, la filial en República Dominicana reafirmó su compromiso con la responsabilidad social, participando en una hermosa jornada junto a la Fundación “Yo También Puedo”, una organización sin fines de lucro que trabaja en el desarrollo integral de niños y jóvenes con autismo.

La actividad se llevó a cabo en un ambiente lleno de alegría, aprendizaje y conexión humana, donde los agentes de eXp Realty República Dominicana compartieron dinámicas, juegos y momentos de inspiración con los niños de la fundación, bajo el lema que caracteriza a la empresa: “One eXp, One Family”.

“En eXp no solo celebramos nuestro crecimiento profesional, sino también nuestro compromiso con las comunidades donde servimos. Esta experiencia nos recordó que la verdadera grandeza del éxito está en dar valor y construir esperanza”, expresó Pedro Reyes Castillo, Country Leader de eXp Realty República Dominicana.

La iniciativa forma parte del enfoque global de eXp Cares, el programa corporativo de impacto social de la marca, que promueve el voluntariado, la inclusión y el bienestar en las comunidades donde opera la red internacional de agentes.

Con esta acción, eXp Dominicana reafirma que su modelo va más allá del negocio inmobiliario: busca inspirar a sus agentes a ser embajadores del cambio y del impacto positivo.

“Queremos que cada uno de nuestros agentes entienda que ser parte de eXp es también ser parte de algo más grande: una cultura de colaboración, innovación y servicio con propósito”, agregó Reyes Castillo.

La jornada concluyó con la promesa de seguir fortaleciendo los lazos entre el sector inmobiliario y las causas sociales que promueven un futuro más inclusivo y esperanzador para todos los dominicanos.