Exdiputado Héctor Ramírez abandona el PLD y se integra a la Fuerza del Pueblo en Santiago

Bartolo García

El exdiputado de la República y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Héctor Ramírez, formalizó este domingo su ingreso a la Fuerza del Pueblo (FP) durante un multitudinario acto político celebrado en la ciudad de Santiago.

La juramentación fue encabezada por el expresidente Leonel Fernández, líder de la organización, quien recibió a Ramírez junto a otros dirigentes locales en una actividad marcada por una amplia asistencia de militantes y simpatizantes.

Al dirigirse al público, Ramírez explicó que tomó esta decisión con plena conciencia del momento político que vive el país y confiado en la experiencia y liderazgo de Fernández, a quien definió como una garantía de triunfo electoral.

El exlegislador afirmó que la actual situación de los servicios básicos y las políticas públicas es consecuencia de una gestión fallida del Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo que, a su juicio, hace necesaria una alternativa de gobierno.

“Doy este paso con responsabilidad y compromiso, convencido de que la visión de Estado del presidente Leonel Fernández es la mejor vía para rescatar al país del colapso en que se encuentra”, expresó ante los presentes.

Ramírez señaló que ya había cumplido su ciclo político dentro del PLD, por lo que entiende que es el momento oportuno para aportar su experiencia desde una nueva plataforma política.

Indicó que se integra a la Fuerza del Pueblo con su equipo de trabajo, con la intención de contribuir al fortalecimiento de la organización y a la construcción de una propuesta de gobierno eficiente.

El exdiputado reiteró su compromiso con el bienestar del país, asegurando que continuará impulsando iniciativas que promuevan el desarrollo social y económico de la nación.

Durante su gestión como diputado por la provincia de Santiago, Ramírez se destacó por respaldar proyectos legislativos enfocados en el desarrollo local y nacional.

La actividad en Santiago refuerza la estrategia de crecimiento de la Fuerza del Pueblo, que en los últimos meses ha sumado a sus filas a diversos dirigentes provenientes de otras organizaciones políticas.