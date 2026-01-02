ETED y COE refuerzan coordinación estratégica para garantizar la seguridad energética nacional

Bartolo García

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana continúa fortaleciendo su articulación interinstitucional como parte de su compromiso con la gestión eficiente del riesgo, la seguridad del suministro eléctrico y la protección de la ciudadanía, en favor de la resiliencia energética y el desarrollo sostenible del país.

En ese contexto, el administrador general de la ETED, Alfonso Rodríguez, sostuvo un encuentro de trabajo con el director general del Centro de Operaciones de Emergencias, Juan Manuel Méndez García, con el objetivo de fortalecer la coordinación operativa entre ambas entidades.

Durante la reunión, los funcionarios intercambiaron impresiones sobre la importancia de una articulación efectiva para garantizar una respuesta oportuna y eficaz ante situaciones de emergencia, así como para salvaguardar la seguridad y estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado.

El diálogo se centró en temas estratégicos como la gestión integral del riesgo, la planificación con enfoque preventivo y la respuesta conjunta ante eventos adversos, elementos considerados fundamentales para asegurar la continuidad y confiabilidad del servicio eléctrico en escenarios de contingencia.

Rodríguez destacó que la coordinación con el COE permite anticipar riesgos, optimizar recursos y fortalecer los protocolos de actuación, contribuyendo a una mayor capacidad de respuesta frente a fenómenos naturales o situaciones imprevistas que puedan afectar la infraestructura eléctrica.

El administrador general de la ETED estuvo acompañado por el coronel Alexis Ramos, jefe de Seguridad Militar; los ingenieros Fernelis Ramírez, director del Centro de Control de Energía, y Wascar Liriano, director de Mantenimiento e Infraestructura; así como la doctora Yomayra Martinó, asesora de Sostenibilidad y Gobernanza.

Estos representantes aportaron una visión técnica y estratégica al intercambio, resaltando la importancia de integrar la seguridad operativa, la sostenibilidad y la gobernanza en los procesos de planificación y respuesta institucional.

Por parte del COE participaron Erwin Robert Olivares, subdirector de Operaciones; Julián Alberto García, subdirector técnico, y José Luis Germán, encargado de Comunicaciones, fortaleciendo el enfoque operativo, técnico y comunicacional del encuentro.

La participación de estos funcionarios permitió abordar de manera integral los desafíos asociados a la gestión de emergencias y la comunicación oportuna con la población en situaciones de riesgo.

Este acercamiento reafirma la voluntad de ambas instituciones de trabajar de manera coordinada, responsable y preventiva, especialmente en períodos del año que demandan mayor vigilancia y capacidad de respuesta ante eventos climáticos o situaciones extraordinarias.

La ETED reiteró que la resiliencia energética es un componente esencial para el desarrollo económico y social del país, por lo que continuará impulsando alianzas estratégicas que fortalezcan el Sistema Eléctrico Nacional.

Finalmente, las autoridades coincidieron en que la cooperación interinstitucional es clave para proteger vidas, garantizar servicios esenciales y promover un desarrollo sostenible que beneficie a toda la población dominicana.