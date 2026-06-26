ETED reforzará la capacidad eléctrica en Boca Chica con el traslado de un autotransformador móvil

Bartolo García

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que este sábado 27 de junio realizará el traslado de un autotransformador móvil de 138/69 kV – 80 MVA desde su almacén en Itabo, Haina, hacia la subestación Boca Chica, en la provincia Santo Domingo, como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura del sistema de transmisión nacional.

La institución explicó que el operativo será ejecutado por la Dirección de Mantenimiento de Infraestructura (DMI) y tiene como objetivo incrementar de manera temporal la capacidad de transformación de la subestación Boca Chica, permitiendo responder al crecimiento de la demanda energética en la región Este y garantizar un servicio más confiable, seguro y estable.

El traslado iniciará a las 5:00 de la mañana y forma parte del plan operativo que desarrolla la ETED para reforzar el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), mientras avanzan los trabajos de instalación de un nuevo autotransformador de mayor capacidad en esa subestación.

El vicepresidente ejecutivo de la ETED, Alfonso Rodríguez, destacó que esta intervención refleja el compromiso de la institución con el fortalecimiento de la red de transmisión nacional, mediante inversiones y acciones orientadas a garantizar un suministro eléctrico eficiente para las comunidades de mayor crecimiento energético del país.

La empresa indicó que la operación contará con la coordinación técnica del Centro de Control de Energía (CCE), además del apoyo logístico y de seguridad necesario para ejecutar el traslado y las maniobras asociadas de manera segura. Estas acciones forman parte del programa permanente de mantenimiento y expansión de la ETED, enfocado en robustecer la red de transmisión y asegurar la estabilidad del servicio eléctrico en beneficio de la población.