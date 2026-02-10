ETED realizará trabajos de mantenimiento en la línea 69 kV Hatillo – Bonao II este miércoles

Bartolo García

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que este miércoles 11 de febrero realizará trabajos de mantenimiento en la línea de transmisión de 69 kilovoltios Hatillo – Bonao II, como parte de su programa de fortalecimiento de la infraestructura eléctrica nacional.

Las labores se desarrollarán en horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde e incluirán la sustitución de estructuras que se encuentran en condiciones deterioradas, con el objetivo de garantizar mayor seguridad y confiabilidad en el sistema de transmisión.

Durante la ejecución de los trabajos, se verán impactadas las comunidades de La Cumbre, en la provincia San Cristóbal, y Maimón, en la provincia Monseñor Nouel, donde se producirán interrupciones temporales del servicio eléctrico.

Asimismo, por razones de seguridad operativa, será necesario requerir los circuitos de distribución Bonao 102 CT 116018 y Main 401 CT 173846, lo que afectará de forma parcial al municipio de Piedra Blanca.

La empresa explicó que estas acciones buscan prevenir fallas mayores en el sistema, reduciendo riesgos de averías prolongadas y mejorando la estabilidad del suministro energético en la región.

ETED destacó que este tipo de mantenimiento es fundamental para prolongar la vida útil de las líneas de transmisión y asegurar un servicio más eficiente para los usuarios.

También indicó que los trabajos forman parte de un plan preventivo y correctivo que se ejecuta de manera continua en distintas zonas del país.

La entidad reiteró su compromiso de avisar con antelación a las comunidades impactadas para minimizar inconvenientes durante las interrupciones programadas.

De igual manera, pidió comprensión a los ciudadanos por las molestias temporales, asegurando que los beneficios serán significativos a mediano y largo plazo.

Con estas intervenciones, ETED continúa fortaleciendo la seguridad, confiabilidad y continuidad del sistema eléctrico nacional, contribuyendo al desarrollo sostenible y a la modernización energética de la República Dominicana.