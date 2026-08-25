ETED realiza primera sesión de su Consejo de Administración bajo su nueva estructura institucional

Santo Domingo.- La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) realizó la primera sesión de su Consejo de Administración, marcando el inicio de una nueva etapa de gobernanza y dirección estratégica orientada a fortalecer la gestión institucional y responder a los desafíos actuales del sistema eléctrico dominicano.

La conformación y puesta en funcionamiento de este órgano de dirección se enmarca en las disposiciones del Decreto núm. 55-26, emitido por el presidente de la República, Luis Abinader, mediante el cual se readecúa la estructura jurídica y organizacional de la ETED y se consolida su carácter de empresa pública estratégica, bajo un modelo de gestión y gobernanza corporativa.

La sesión estuvo encabezada por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, en su calidad de presidente del Consejo de Administración, junto al vicepresidente ejecutivo de la ETED, Alfonso Rodríguez, quien funge como secretario del Consejo.

Participaron además el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, ambos miembros del Consejo de Administración; así como los ingenieros Pedro Valdéz y Rafael Almonte, también miembros de este órgano de dirección.

Durante el encuentro fueron abordadas prioridades estratégicas orientadas a fortalecer la infraestructura de transmisión eléctrica nacional, bajo una visión enfocada en la eficiencia, sostenibilidad y confiabilidad, así como en la capacidad de la empresa para acompañar el crecimiento de la demanda y las transformaciones que experimenta el sector eléctrico.

El vicepresidente ejecutivo de la ETED, Alfonso Rodríguez, destacó que esta nueva etapa institucional permitirá fortalecer la toma de decisiones y responder con mayor eficacia a los retos del sistema de transmisión.

“Esta nueva estructura de gobernanza fortalece nuestra capacidad para tomar decisiones estratégicas con una visión de largo plazo. Desde la ETED estamos enfocados en desarrollar una infraestructura de transmisión cada vez más robusta, confiable y eficiente, preparada para acompañar el crecimiento de la demanda, la incorporación de nuevas tecnologías y el proceso de transición energética que vive la República Dominicana”, afirmó Rodríguez.”

La nueva estructura fortalece los mecanismos de dirección, supervisión y toma de decisiones de la ETED, incorporando principios de gobernanza corporativa, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, en consonancia con el proceso de modernización de las empresas públicas estratégicas impulsado por el Gobierno dominicano.

En ese contexto, el Consejo de Administración constituye un espacio fundamental para la definición y seguimiento de las políticas y decisiones estratégicas de la empresa, procurando que su gestión responda a las prioridades del sistema eléctrico nacional y a los requerimientos de una infraestructura de transmisión preparada para integrar nuevas tecnologías y fuentes de generación.

Esta primera sesión reafirma el compromiso de la ETED con una gestión moderna y eficiente, capaz de responder a los desafíos de la transición energética y digital y contribuir al fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).