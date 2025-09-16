ETED avanza hacia la sostenibilidad y recibe reconocimiento en Compras Verdes 2025

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) fue reconocida por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) como una de las instituciones destacadas en Compras Verdes 2025, durante el Foro de Contratación Pública: “Transformando la Compra Pública en Bienestar para la Gente”, celebrado en Santo Domingo.

Este reconocimiento resalta la correcta aplicación de criterios ambientales, sociales y económicos en los procesos de contratación de la ETED, evidenciando un cambio en la cultura institucional hacia una mayor conciencia, transparencia y sostenibilidad.

Martín Robles Morillo, administrador general de la ETED, dijo que, “este reconocimiento refleja el esfuerzo y la convicción de que la sostenibilidad no es solo un objetivo, sino un principio que guía nuestra gestión. En la ETED estamos comprometidos con un cambio real en la cultura institucional, integrando prácticas responsables que protejan el medio ambiente, fortalezcan la transparencia y contribuyan al bienestar de nuestra gente y al desarrollo sostenible del país.”

El galardón fue recibido en nombre de la institución por Miguel Puente, director administrativo, y Rosa América Cuello, gerente de compras, acompañados de Tomás Lorenzo Roa, Consultor Jurídico de la ETED y colaboradores del área de Compras y Jurídica.

El reconocimiento tuvo lugar en el marco del Foro de Contratación Pública, coordinado por la DGCP a través de su Centro de Estudios e Investigaciones en Contrataciones Públicas (CEICP).

Este espacio se desarrolló con el objetivo de reflexionar sobre las oportunidades y desafíos vinculados al enfoque de triple impacto (económico, social y ambiental) que plantea la implementación de la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas.

El foro además promovió la incorporación de criterios de inclusión, sostenibilidad e innovación en los procedimientos de compras públicas, consolidando la modernización normativa que impulsa la transparencia, la producción nacional y el desarrollo local en todos los procesos.

Con este reconocimiento, la ETED reafirma su compromiso de seguir implementando prácticas responsables que contribuyan al bienestar de la ciudadanía y al fortalecimiento de una gestión pública más ética, eficiente y sostenible.