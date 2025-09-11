ETED anuncia mantenimiento y mejoras en líneas de transmisión de 69 kV en varias provincias

Bartolo García

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que este jueves 11 de septiembre llevará a cabo una serie de mantenimientos preventivos y labores de repotenciación en diferentes líneas de transmisión de 69 kV, que impactarán a varias provincias del país.

Según explicó la institución, estas intervenciones forman parte del plan estratégico de mantenimiento que busca mantener la red de transmisión en óptimas condiciones y garantizar la estabilidad y calidad del servicio eléctrico.

Uno de los puntos centrales de los trabajos será la subestación 69 kV Bonao II–Pinalito, donde se realizará un mantenimiento preventivo en el campo de línea. Aunque no se afectarán comunidades directamente, el servicio quedará interrumpido en la Central Hidroeléctrica 1 y 2, en horario de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

De manera simultánea, brigadas de la ETED trabajarán en la repotenciación de la línea 69 kV Romana–Pintao, en horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Como consecuencia, el servicio eléctrico se verá interrumpido en Guaymate, Batey Lechuga y Rancho Peligro, todos pertenecientes a la provincia La Romana.

En la provincia de Santiago también se sentirán los efectos de estos trabajos. La línea 69 kV Canabacoa–Playa Dorada será intervenida para sustituir estructuras en malas condiciones, lo que afectará el servicio entre 9:00 a.m. y 3:00 p.m. en la comunidad de Pedro García.

De igual forma, otras comunidades de Santiago de los Caballeros y empresas de gran relevancia como Zona Franca Gurabo, E. León Jiménez, Pastas Princesa, Molinos del Valle del Cibao y Zona Franca Licey estarán experimentando interrupciones temporales durante el proceso.

En la provincia Monseñor Nouel también habrá afectaciones. ETED informó que sustituirá estructuras en la línea 69 kV Hatillo–Bonao II entre 9:00 a.m. y 3:00 p.m. En este caso, las comunidades de Maimón y Piedra Blanca tendrán interrupciones, al igual que la empresa minera Cormidom.

Los trabajos también impactarán a La Cumbre, en la provincia San Cristóbal, como parte de la desconexión de circuitos de distribución necesarios para garantizar la seguridad del personal técnico y de las instalaciones.

La ETED explicó que, aunque estas labores generan incomodidades momentáneas, resultan imprescindibles para asegurar la durabilidad de las infraestructuras eléctricas y prevenir fallas mayores que pudieran ocasionar apagones prolongados.

“Estamos comprometidos con ofrecer un servicio eléctrico estable, eficiente, permanente y de calidad. Estos trabajos son parte de la planificación preventiva que nos permite garantizar la seguridad energética del país”, explicó la institución en un comunicado.

La empresa distribuidora aseguró que las brigadas actuarán con rapidez y eficiencia para reducir al mínimo los tiempos de afectación, priorizando la seguridad de los técnicos y de los usuarios.

Asimismo, la ETED pidió disculpas por los inconvenientes que puedan causar estas interrupciones y apeló a la comprensión de los ciudadanos y de las empresas en las zonas afectadas.

Finalmente, la institución reafirmó que los mantenimientos preventivos y las repotenciaciones son medidas necesarias para mantener la competitividad del sistema eléctrico nacional y acompañar el crecimiento económico del país.

