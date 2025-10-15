ETED anuncia mantenimiento preventivo en líneas de transmisión de Monseñor Nouel y San Cristóbal

Bartolo García

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que este miércoles 15 de octubre realizará trabajos de mantenimiento programado en las líneas de transmisión 69 kV La Vega – Bonao II y 69 kV Palamara – Madre Vieja, con el propósito de garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

Las labores forman parte del programa de mantenimiento preventivo que desarrolla la institución cada semana, enfocado en la sustitución de estructuras deterioradas y la modernización de componentes eléctricos esenciales para el buen funcionamiento de la red de transmisión.

Según explicó la ETED, los trabajos en la línea La Vega – Bonao II se realizarán en horario de 12:00 del mediodía a 5:00 de la tarde, mientras que los de la línea Palamara – Madre Vieja se llevarán a cabo de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Durante la ejecución de las labores en la línea 69 kV La Vega – Bonao II, se producirá una interrupción temporal del servicio eléctrico en los municipios Fantino y Rincón, pertenecientes a la provincia Monseñor Nouel.

También se verán afectados de manera parcial la Central Hidroeléctrica Rincón, la empresa INDAL y el Hospital Traumatológico Prof. Juan Bosch, los cuales recibirán notificaciones técnicas y soporte logístico durante el proceso para minimizar el impacto en sus operaciones.

En tanto, los trabajos en la línea 69 kV Palamara – Madre Vieja implicarán una suspensión temporal del servicio en la comunidad Madre Vieja, provincia San Cristóbal, además de afectar parcialmente a las empresas Argos Dominicana, Alambres Dominicanos y Zona Franca Nigua.

La ETED aclaró que estas interrupciones son necesarias para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema eléctrico, ya que las estructuras a sustituir presentan desgaste natural producto del tiempo y las condiciones ambientales.

Asimismo, la empresa indicó que cuenta con brigadas especializadas y equipos de alta tecnología para ejecutar los trabajos de forma segura, siguiendo los protocolos internacionales en materia de operaciones eléctricas y prevención de riesgos.

La entidad solicitó la comprensión de los usuarios y empresas afectadas, asegurando que los esfuerzos están dirigidos a mejorar la calidad del suministro eléctrico y fortalecer la capacidad del sistema de transmisión a nivel nacional.

“Pedimos disculpas por los inconvenientes que estos trabajos puedan ocasionar, y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando por un servicio eléctrico seguro, continuo y eficiente”, expresó la institución en su comunicado oficial.

La ETED también recordó que la planificación preventiva de mantenimiento permite reducir la ocurrencia de fallas imprevistas, evitando cortes mayores y garantizando la estabilidad del sistema eléctrico interconectado.

Con estas acciones, la empresa continúa cumpliendo su objetivo estratégico de fortalecer la infraestructura energética del país, garantizando un servicio confiable para hogares, industrias y entidades públicas en todo el territorio nacional.

Finalmente, la ETED reiteró su compromiso con la transparencia y la comunicación constante hacia los usuarios, anunciando que mantendrá informadas a las comunidades y empresas impactadas sobre los avances de los trabajos y la restauración completa del servicio eléctrico.

