ETED anuncia mantenimiento en líneas eléctricas este fin de semana en varias zonas del país

Bartolo García

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana informó que este fin de semana realizará trabajos programados de mantenimiento en dos importantes líneas de transmisión del sistema eléctrico nacional, como parte de su plan de mejoras continuas para fortalecer la confiabilidad del servicio.

De acuerdo con la institución, las labores se ejecutarán en las líneas de 69 kV Arroyo Hondo – Capotillo, el sábado 14 de marzo, y en la línea 69 kV Boca Chica – San Pedro de Macorís (Cementos) el domingo 15 de marzo. Estos trabajos forman parte del programa de mantenimiento preventivo que desarrolla la empresa para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico.

Para el sábado, la ETED realizará trabajos en la línea de transmisión Arroyo Hondo – Capotillo, en horario de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, donde se procederá al reemplazo de dos postes de madera de 65 pies de altura ubicados frente a la subestación de Arroyo Hondo – Capotillo.

Durante la ejecución de estas labores se verá afectado temporalmente el suministro eléctrico en importantes empresas ubicadas en la zona, entre ellas Molinos Modernos, Mercasid, Petroquímica, Polyplas, Termopac y Smurfit Kappa, las cuales dependen de esta línea para su abastecimiento energético.

Asimismo, el domingo 15 de marzo la empresa realizará trabajos en la línea de 69 kV Boca Chica – San Pedro de Macorís (Cementos), en un horario comprendido entre 9:00 de la mañana y 2:00 de la tarde.

En esta intervención se ejecutará mantenimiento preventivo a la subestación y el reemplazo de aisladores, acciones que forman parte de las medidas para prevenir fallas y mejorar el funcionamiento de la infraestructura eléctrica.

Durante el desarrollo de estos trabajos se interrumpirá temporalmente el servicio eléctrico en las comunidades Guavaberry y Cayacoa, así como en empresas importantes de la zona como César Iglesias, Destilería Brugal y Harinas del Higüamo.

La ETED reiteró que estas intervenciones forman parte de las acciones planificadas para fortalecer la infraestructura de transmisión eléctrica y garantizar la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), contribuyendo a prevenir averías y asegurar un servicio más confiable para la población.

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