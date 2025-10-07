Estudiantes de Ingeniería en Ciberseguridad y de Software del INTEC ganan primer CTF Interuniversitario del país

SANTO DOMINGO.- Un equipo de estudiantes de Ingeniería en Ciberseguridad y de Software del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) obtuvo el primer lugar en el primer Capture The Flag (CTF) Interuniversitario 2025 realizado en el país.

La actividad desarrollada por la empresa Pentraze Cybersecurity en colaboración con el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), en el marco del ITLA Security Fest 2025, reunió a estudiantes destacados del área de ciberseguridad, provenientes de diez de los principales centros de educación superior.

Durante la competencia, Wilfredo Peralta, José Otniel Paulino, Bryan Moreno, Jorge Santana y Saúl Feliz, estudiantes de Ciberseguridad junto a Bo-Ting Chen Yeh, estudiante de Ingeniería de Software, se alzaron con el primer puesto de la competencia diseñada para evaluar habilidades técnicas en distintas áreas de la ciberseguridad, tales como explotación web, forense digital, análisis de malware, explotación binaria, ingeniería inversa, entre otras.

Del 1 al 3 de octubre los participantes atravesaron una serie de desafíos con distintos niveles de complejidad. Al resolver cada reto, obtienen una “bandera” o flag, código que se introduce en el sistema para sumar puntos según la dificultad del desafío. Todos los desafíos fueron desarrollados por el equipo de expertos de Pentraze y están inspirados en situaciones reales, adaptados para todos los niveles: desde principiantes hasta jugadores avanzados.

Como premio, el equipo INTEC primer lugar obtuvo un trofeo junto a un premio metálico de RD$100,000, y el acceso de una pasantía de tres meses en Pentraze.

“Disfruté estar por primera vez en un CTF, representar a mi universidad y poder demostrar todo lo aprendido a lo largo de mi carrera profesional. También pude conocer a muchas personas a las que le apasiona lo mismo que yo y de esta manera expandí mi red de contactos”, expresó José Paulino, uno de los miembros del equipo.

Paulino también resaltó el desempeño de sus compañeros, destacando la labor de Wilfredo Peralta quien, dentro de la competencia, obtuvo el segundo lugar en un torneo de ajedrez realizado en el marco de la actividad, al mismo tiempo en que Bryan Moreno completó misiones importantes.