Estudiante sobresaliente de UNICARIBE se gradúa con beca del MESCyT

Bartolo García

La estudiante Rachelle Guerrero Batista obtuvo el mayor índice académico en la Quincuagésima Novena Graduación Ordinaria (LIX) de la Universidad del Caribe, logro que alcanzó tras cursar sus estudios mediante una beca otorgada por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

Durante la ceremonia de investidura, en la que la universidad entregó al país 281 nuevos profesionales de grado y postgrado, el ministro Rafael Santos Badía reafirmó su compromiso con impulsar una transformación profunda del sistema educativo dominicano.

En su discurso, la egresada destacó que su graduación representa mucho más que la culminación de una carrera universitaria, señalando que detrás del logro se encuentran sacrificios, responsabilidades y la determinación de continuar avanzando pese a las dificultades.

“Recoge desvelos, sacrificios, dudas, responsabilidades y, sobre todo, la decisión de continuar cuando el camino se hacía difícil”, expresó Guerrero Batista al dirigirse a sus compañeros graduandos.

Asimismo, motivó a los nuevos profesionales a valorar las enseñanzas recibidas durante su formación académica, recordando que muchas de las fortalezas adquiridas surgieron de las exigencias y desafíos planteados por los docentes durante el proceso educativo.

El MESCyT recordó que recientemente realizó la convocatoria para las Becas Nacionales 2026, iniciativa dirigida a ampliar las oportunidades de formación para estudiantes dominicanos, con prioridad en áreas STEAM en distintas instituciones de educación superior del país.

Estas becas se distribuyen en 49 instituciones académicas que operan en la República Dominicana, ofreciendo 357 carreras y 469 programas académicos, con el objetivo de fortalecer la formación profesional y apoyar el desarrollo educativo nacional.

Durante el acto, el ministro Santos Badía reiteró que el gobierno impulsa cambios orientados a transformar la educación dominicana y fortalecer el capital humano del país, una estrategia que busca contribuir al crecimiento económico proyectado hacia el año 2036.

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