Este no es un gobierno corrupto

Por JUAN T H

Este gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que encabeza el presidente Luís Abinader, no es un gobierno corrupto, aunque sí hay corruptos.

¿Hay corrupción en el gobierno? ¡Si, hay corrupción! Lo digo de manera categórica, de la misma manera que también digo que el gobierno del PRM y de Luís Abinader no es un gobierno de corruptos, no porque los perremeístas no sean corruptos, sino porque hay una voluntad política, expresada en la práctica y en la teoría de condenar y castigar los actos reñidos con la ley, la ética y la moral desde la primera magistratura del Estado, es decir, desde la presidencia de la República, contrario a lo que sucedía durante “la peste morada” que azotó el país durante 20 años.

A los hechos me remito: todas las denuncias de corrupción realizadas en los medios de comunicación, tanto de la oposición política, como de sectores sociales interesados, han sido investigadas por el Ministerio Público que tiene la instrucción de actuar consecuentemente, como ordena la ley, porque, como ha dicho el presidente Luís Abinader, tiene amigos, pero no cómplices para repartirse el dinero extraído de las arcas del Estado.

La República Dominicana era uno de los países más corruptos del mundo durante los 20 años del PLD, 12 de Leonel Fernández, el padre de la corrupción moderna, seguido de su examigo y socio de partido, “Dañino” Medina, que siguió sus pasos, a tal grado que todo su entorno civil y militar hoy está procesado por la justicia, incluyendo a sus hermanos y hermanas.

Según el ranking mundial publicado por Transparencia Internacional, tras la llegada al poder del PRM y de Abinader, la República Dominicana no figura en la lista de los países más corruptos del mundo.

“La República Dominicana no ha bajado, sino que ha mejorado su puntuación en el índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional en los últimos años, subiendo de 28 puntos en el 2020 a 37 puntos en 2025/2026. Esto representa una mejora significativa en la lucha contra la corrupción, escalando varias posiciones en el ranking”, publicaron los diarios.

La corrupción es un flagelo que afecta a todos los países del mundo, incluyendo aquellos donde la corrupción se castiga con cadena perpetua y muerte, como en la República Popular China que ocupa el número 66 de 180 países estudiados por Transparencia Internacional.

Observen estos datos.

“En el año 2015 el Partido Comunista de China sancionó a casi 300,000 de sus miembros por casos de corrupción, unos 200,000 cuadros dirigentes del partido recibieron un “castigo ligero” por sus infracciones, mientras que otros 82,000 recibieron una “sanción importante”.

“En el año 2020 se celebraron un total de 22,000 juicios por corrupción en los que se han visto implicadas unas 26,000 personas y hubo más de 20,000 condenas, algunas de ellas a muerte. Esta cifra supone un descenso de unas 3,000 condenas respecto al año 2019”.

Más de tres mil 500 dirigentes y funcionarios son apresados, juzgados y condenados todos los años en el país asiático. ​

Estados Unidos obtuvo 64 puntos de 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 reportado por Transparencia Internacional. El Índice de Corrupción en los Estados Unidos promedió 72.86 puntos desde 1995 hasta 2025, alcanzando un máximo histórico de 78 puntos en 2000 y un mínimo récord de 64 puntos en 2025.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, los países menos corruptos del mundo son mayoritariamente naciones democráticas del norte de Europa, destacando Dinamarca (90 puntos), Finlandia y Nueva Zelanda en los primeros puestos. Estos países se caracterizan por una alta transparencia, instituciones fuertes y sistemas judiciales independientes.

Uruguay, Chile y Costa Rica se consolidan consistentemente como los países menos corruptos de América Latina, liderando el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional gracias a sus instituciones fuertes y democracias estables. Uruguay destaca con la mejor puntuación, seguido por Chile y Costa Rica, manteniéndose como los líderes regionales en transparencia.

Dicen que “mal de muchos, consuelo de tontos”. Y es verdad. Nada justifica el robo de los recursos públicos. La corrupción es inaceptable en ninguna parte del mundo.

Todo parece indicar que la corrupción forma parte de la naturaleza humana, de su cultura y de su idiosincrasia. Pero esa cultura debe ser erradicada con educación y sanciones drásticas para poder avanzar política, económica y socialmente.

Luis Abinader parece estar consciente de ello. Su ejercicio del poder apunta en esa dirección. Robarse los dineros del pueblo es robarse el presente y el futuro de las nuevas generaciones, es truncar el crecimiento y el desarrollo.

El continente americano es el más desigual del mundo, incluyendo África, el de mayor inequidad, según el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras entidades, con una distribución de las riquezas que producen enormes cinturones de miseria y marginalidad, a la que no escapa República Dominicana que sigue siendo un país pobre y atrasado a pesar de los importantes avances durante los últimos gobiernos.

Luis Abinader no es corrupto, ni premia la corrupción. No se hace cómplice de ella. No permite que ningún hermano, hermana o pariente haga negocios con su gobierno. Jamás se le ocurriría crear una fundación extorsionando y chantajeando a los contratistas y suplidores del Estado como hizo Leonel Fernández al crear la Fundación Global, Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) o “Cuerpo del Delito”, como le llamó el doctor Guillermo Moreno.

Combatir la corrupción, que se enraizó en este país con la llegada de los conquistadores españoles en 1492, no es, ni será, una tarea fácil. Se requerirá de una revolución social. ¡Y ni así! De todos modos, con presidentes como Luís Abinader, el país seguirá avanzando y reduciéndola todos los años, como ha ocurrido en los últimos cinco años.

Repito: ¿Hay corrupción en este gobierno? ¡Si! ¿Es este un gobierno corrupto? ¡No!