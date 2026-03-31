Especialistas del CAID fortalecen orientación familiar en jornada sobre autismo en Santo Domingo

Bartolo García

SANTO DOMINGO, RD.– Especialistas del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) participaron en la 3era Semana de Concienciación sobre el Autismo, realizada en Ágora Mall, con el objetivo de orientar a familias y promover la inclusión.

La actividad se desarrolló en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, reuniendo a expertos, padres y representantes de distintas instituciones para abordar temas clave en el desarrollo de niños y niñas dentro del espectro.

El evento inició con las palabras de los coordinadores de la Mesa de Diálogo por el Autismo, quienes resaltaron la importancia de crear espacios de encuentro entre familias y profesionales.

Durante la jornada, la especialista Yahila de Peña presentó el enfoque general de los temas tratados, destacando su impacto en el acompañamiento integral de los niños.

El psiquiatra Edison Rodríguez abordó el impacto del uso de pantallas, explicando las diferencias entre el consumo activo y pasivo de contenidos digitales y sus efectos en el neurodesarrollo.

Asimismo, la psicóloga Clarindhi Esteban Castellanos enfatizó la importancia de construir redes de apoyo, señalando que el proceso de crianza en el autismo requiere acompañamiento constante tanto para los niños como para sus familias.

Por su parte, la educadora Karen González expuso sobre las intervenciones asistidas con animales, destacando sus beneficios en áreas como la comunicación, la atención y el bienestar emocional.

La participación del CAID en esta jornada reafirma su compromiso con la educación, la inclusión y el fortalecimiento de herramientas que contribuyan al desarrollo integral de las personas con autismo en la República Dominicana.