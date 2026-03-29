Especialistas abordan infecciones en el embarazo en jornada científica en Santiago

Bartolo García

SANTIAGO, RD.– La Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología Filial Norte celebró una destacada actividad académica en el hotel Hodelpa Gran Almirante, enfocada en la actualización de conocimientos sobre salud materna.

El evento, realizado el pasado 26 de marzo en conjunto con los laboratorios Zambon, incluyó una conferencia magistral impartida por la doctora Carol Escaño, quien abordó el tema “Infecciones urinarias y sepsis en el embarazo: un desafío para la salud materna”.

La actividad estuvo encabezada por la directiva de la filial norte, presidida por el doctor Ernesto Rodríguez, junto a otros miembros del comité científico y representantes del gremio médico.

También contó con la participación del doctor Julio Gonell, así como especialistas de distintas sociedades médicas vinculadas al área de la salud femenina.

La doctora Albidania Almanzar fungió como maestra de ceremonia, destacándose además como integrante de la junta directiva nacional de la entidad.

Durante el encuentro, representantes de laboratorios Zambon valoraron la amplia asistencia y el interés de los profesionales de la salud en fortalecer sus conocimientos en temas críticos para el bienestar materno.

La jornada reafirmó el compromiso del sector médico con la educación continua, promoviendo espacios de actualización científica que contribuyan a mejorar la atención y la calidad de vida de las mujeres embarazadas.