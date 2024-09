Espaillat reitera llamado votar por Kamala; encabezará marcha en el Alto Manhattan

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- El congresista Adriano Espaillat, representante del distrito 13 de NY, reiteró a sus connacionales y electores de otras etnias hispanas, afroamericana, anglosajona y asiática su llamado a votar el próximo 5 de noviembre por la candidata presidencial del Partido Demócrata, Kamala Harris.

“El Partido Demócrata seguirá preservando viva la libertad y la democracia, que nuestros valores se mantengan intactos, que EE. UU. siga siendo un faro de esperanza y oportunidad para todos, que las mujeres finalmente tengan un momento ahora -no ayer ni mañana-, el momento sea ahora”, expresa el congresista.

Asimismo, indicó que debemos mantener la fe, seguir trabajando y luchando para hacer realidad que Kamala logre ganar las elecciones presidenciales en noviembre próximo.

Una coalición de líderes locales, activistas y organizaciones como la “Great Alliance Democratic Club”, “Northern Manhattan Democrats For Change”, y el “Harlem To The Heights Campaign Committee”, invitan a las diversas comunidades a participar de la gran marcha en apoyo a Kamala.

Además, participaron diferentes oficiales electos (asambleístas, concejales, delegados de la Convención Judicial, líderes de distritos y miembros de la Convención Judicial y del Comité del Condado).

La marcha servirá como una plataforma para amplificar las voces de quienes abogan por la igualdad de derechos, la justicia y la responsabilidad cívica en EUA.

Será este sábado a partir de las 12:00 del mediodía, desde la calle 181 con la avenida Saint Nicholas hasta la calle 137 con Broadway, en el Alto Manhattan.