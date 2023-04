Escenas de sexo entre Jennifer Anniston y Jake Gyllenhaal fueron una “tortura” para el actor

El intérprete estadounidense relata cómo fueron las escenas más íntimas en ‘The Good Girl’ con la famosa Rachel de Friends

Para muchos puede ser un sueño grabar una escena de amor junto a Jennifer Aniston, pero para otros como Jake Gyllenhaal puede ser una “tortura”. Así lo confesó el actor, en una entrevista en The Howard Stern Show, cuando ambos protagonizaron un romance en la película ‘The Good Girl’ en 2002.

Jake Gyllenhaal reveals to @HowardStern how he and Jennifer Aniston used a carefully placed pillow while shooting their love scenes in #TheGoodGirl.



Catch the FULL interview on @siriusxm 👉 https://t.co/lnKHx7z08V pic.twitter.com/zrC0uwVliq