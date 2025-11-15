Equipo de José de Luna confirma respaldo sólido a Jorge Asjana para la Rectoría de la UASD

Destacan liderazgo, visión institucional y proyectos clave para el desarrollo del campus de Santiago

Bartolo García

Santiago, R.D. – En un encuentro cargado de sentido institucional, el maestro José de Luna y su equipo político universitario reafirmaron este viernes su respaldo decidido al doctor Jorge Asjana David para la Rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), asegurando que se trata de una posición basada en la responsabilidad, la visión de futuro y el fortalecimiento de la academia estatal.

De Luna dejó claro en su intervención que este acto no fue convocado como parte de una promoción electoral particular, sino como una reafirmación oficial de un apoyo firme y sostenido a quien definió como “un académico excepcional, un gerente eficiente, un profesional sobresaliente, un ciudadano ejemplar y un uasdiano probado y aprobado”.

El dirigente universitario expuso su plena confianza en que, bajo el liderazgo de Asjana, la UASD Santiago podrá concretar proyectos trascendentales que han sido anhelos de larga data en la ciudad.

Entre las iniciativas, destacó la construcción del edificio de Ciencias de la Salud, la creación de instalaciones para las escuelas de Ingenierías y Arquitectura, la adecuación de modernos talleres para la carrera de Arte, así como la puesta en marcha de un comedor universitario y un edificio especializado para la enseñanza de idiomas.

De igual manera, subrayó la importancia de desarrollar un multiuso deportivo que permita fortalecer las actividades físicas y competitivas de la comunidad estudiantil.

José de Luna afirmó que la visión de Asjana permitirá impulsar la investigación, la extensión universitaria y el acercamiento de la academia con los sectores productivos y comunitarios de Santiago y de toda la región del Cibao.

El maestro señaló que el futuro de la UASD debe estar orientado a promover bienestar, crecimiento y oportunidades académicas para estudiantes, docentes y personal administrativo.

De su lado, el doctor Jorge Asjana David agradeció profundamente el respaldo expresado, resaltando que la relación con De Luna y su equipo está sustentada en la lealtad, la constancia y el compromiso genuino con la universidad.

Recordó que este acompañamiento ha sido evidente en distintas etapas de la vida institucional y aseguró que esta alianza fortalece aún más su determinación de impulsar mejoras estructurales y académicas.

El candidato a rector expresó que la UASD debe mantenerse como referente en educación superior, con estándares de excelencia que respondan a las exigencias tecnológicas y científicas de la actualidad.

Asimismo, afirmó que trabajará para asegurar que la sede de Santiago continúe ampliándose con una oferta académica moderna y la infraestructura que merece una población estudiantil cada vez mayor.

El equipo “De Luna Director” recalcó que su respaldo no está basado en intereses personales, sino en una visión alineada con la estabilidad institucional, la calidad educativa y la gestión responsable de los recursos públicos.

Finalmente, José de Luna aseguró que Jorge Asjana representa la alternativa más capacitada para guiar a la Universidad Primada de América hacia una etapa de mayor reconocimiento nacional e internacional, manteniéndola como la primera en excelencia dentro del sistema universitario del país.

