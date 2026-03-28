Envían a prisión a implicados en red de robo de medidores eléctricos en Santiago

Bartolo García

SANTIAGO, RD.– Las autoridades del Distrito Judicial de Santiago impusieron medidas de coerción contra dos hombres acusados de integrar una red dedicada al robo y comercialización ilegal de medidores eléctricos en distintos sectores de la ciudad.

Los imputados, Jonathan Domingo Parra Toribio y Manuel Antonio Díaz Taveras, enfrentan cargos por asociación de malhechores, robo agravado y atentado al sistema eléctrico nacional, delitos que conllevan penas de hasta diez años de prisión.

De acuerdo con el expediente, los acusados operaban en zonas como Ensanche Bermúdez, Los Ciruelitos, Las Colinas, Tierra Alta y Las Tres Cruces de Jacagua, donde sustraían equipos eléctricos, provocando pérdidas económicas y afectaciones al servicio.

El juez Rafael de Asís Burgos dictó tres meses de prisión preventiva contra Parra Toribio, mientras que Díaz Taveras deberá pagar una garantía económica de RD$100,000, además de cumplir con impedimento de salida y presentación periódica.

El proceso contó con la participación del Ministerio Público y la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico, en coordinación con la Procuraduría Fiscal de Santiago, como parte de las acciones para enfrentar este tipo de delitos.

La empresa distribuidora EDENORTE valoró la decisión judicial como un avance significativo en la lucha contra el fraude eléctrico, destacando su impacto en la calidad del servicio y la protección de la infraestructura energética.