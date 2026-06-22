Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Por Ramón Mercedes

►Ex reformistas escriben: Dos profesionales que fueron del PRSC y vivieron años en NYC nos escriben pidiendo resguardar sus identidades. Ni quito ni pongo: El PRSC quiere postular a Santiago Matías (Alofoke) como candidato presidencial en 2028. La idea no es ganar, sino aprovechar su gran popularidad para que sus seguidores voten “colorao”, diiicen. Así, el partido podría superar el 5% de los votos y recibir la financiación que otorga la JCE. Según la Ley 99-25, la asignación de fondos se basa en los votos: el 80% del dinero se reparte entre quienes superen el 5%; 12% entre quienes estén entre 1% y 5%; y 8% entre quienes obtengan entre 0.01% y 1%. Diicen que el PRSC va perdiendo votos, y por eso, meno$. En 2020 obtuvo un 1.78%, es decir, 65,132 votos; en 2024, solo 38,126 votos, un 0.87%. ¿Camino a perder la personería? Los ex-compatriotas sostienen que aquí es donde está el melao: Las puertas están abiertas para que Alofoke se postule a la presidencia de la República en 2028 por el PRSC, “aunque hay una serie de requisitos que hay que cumplir”. ¡Huumm! Estamos seguros de que no podrás decidir ningún acuerdo como algún partido; a los fondos del partido no tendrás derecho. Deberás hacer múltiples encuentros (cenas, rifas, reality show, etc.), solicitar al empresariado $$$ para su campaña, y la parafernalia acompañará a Alofoke, porque el reformista ya es una entelequia, diicen. ¡Ay, ay, ay! Un ciudadano en la calle Dyckman vociferó: “¿Cuánta diferencia hay entre un Balaguer y Alofoke como candidato presidencial del PRSC?” ¡Uff!

►Seguro que Adriano ganará. Se selló el triunfo el pasado fin de semana del congresista Adriano Espaillat (D-13), desde que habló desde el púlpito de la histórica iglesia encabezada por el líder e influyente reverendo Al Sharpton, ubicada en el corazón de Harlem. Dijo: “Este es un lugar que nos recuerda que nuestras historias no deben ser reinventadas ni reescritas”. ¡Ay, ay, ay! “Nuestra historia fue escrita con nuestras propias manos, con nuestra propia tinta, a través de la lucha, el sacrificio y la perseverancia”. ¡Uff! Sostuvo que “la fuerza del cambio debe surgir de las raíces profundas de nuestros vecindarios, no de quienes llegan de repente, como en paracaídas, pretendiendo entender nuestras comunidades”. “Sabemos quiénes han estado con nosotros en los momentos difíciles”. El reverendo Sharpton lo saludó y felicitó. ¡Bueeeno!

Ver: https://actualidadneoyorkina.com/?p=10495

Para saber dónde votar, busque aquí: https://findmypollsite.vote.nyc/

► Javier García y su periplo por EUA: Fue recibido el martes 16 en el aeropuerto JFK por una amplia comisión del PLD en NY. Le acompañan su esposa Jeanis, así como varios miembros del Comité Político y Central. Este es su segundo viaje en poco más de un año, visitando a la dirigencia, militancia del PLD y la comunidad en EE.UU., reuniéndose con empresarios, líderes comunitarios y representantes de clubes y asociaciones. Afirmó que, donde quiera que va, sostiene encuentros con la prensa. Uno de ellos fue en el restaurante Mamaguana, en Alto Manhattan, donde respondió 26 preguntas de la prensa. Además, juramentó a cientos de dirigentes y militantes del PLD en la circunscripción 1-USA (NY, NJ, Filadelfia, Lawrence-MA y Nueva Inglaterra). ¡Un éxito rotundo! Además, se integró a su proyecto José Fernández, exdiputado del exterior y excónsul en NY, uno de los fundadores del PLD y PRD en NY, quien renunció a la FP para volver al PLD.”

►Ha dicho al país: 1) Cumplo 23 meses desde que anuncié mis aspiraciones a la presidencia de la República, y cuando asumo una posición, no me devuelvo. 2) Al evaluar mis visitas, provincia por provincia, estructura por estructura, la evaluación me indica que no solo ganaré la candidatura, sino que será una victoria abrumadora. 3) Soy un político que no toma vacaciones ni se esconde de los problemas, y he tenido la oportunidad de ver a los peledeístas y darles la mano, porque, como político, tengo una característica a la que no voy a renunciar: doy la cara. 4) El día que tomé la decisión de aspirar a la presidencia, lo hice porque estaba convencido de que la iba a ganar, y todos mis proyectos siempre los pongo en manos de Dios. 5) Conozco completamente al PLD, más que la palma de mi mano, y todo este tiempo que hemos trabajado me da la certeza de que voy a ser el candidato presidencial del PLD y, luego, presidente de la República. 6) Nosotros salimos del gobierno porque cometimos un error: no cuidamos la unidad y nos dividimos. Ahora estamos cuidando, cuidando sumamente la unidad. 7) En mi momento me tocó guiar las tropas para que alguien llegara a la presidencia; ahora hay otros dirigiendo las tropas para que me toque a mí. 8) Las elecciones internas de los partidos se ganan y se pierden en el territorio. 9- El candidato que no se acerque a la militancia, que no tenga contacto directo con quienes decidirán el aspirante presidencial, no tiene nada que buscar en el proceso. 10) Me dijeron que, cuando ganemos, el PRM dejará una jeepeta montada en cuatro blocks y no en cuatro gomas. Ver = https://www.youtube.com/watch?v=bo5nN6wbxJQ

►Propuestas a los dominicanos en el exterior: Las propuestas a la diáspora para conectar el esfuerzo con el desarrollo en la RD. Javier García proclama: “Ganaré las elecciones en 2028. Desarrollaré el ‘Fondo de Garantía para los Dominicanos Residentes en el Exterior’ con un monto inicial de RD$20,000 millones, el 3 % de las remesas que recibe el país, que posibilitarán el balance económico de la nación. Algunos piensan que es mucho dinero, pero es prácticamente nada. Será un fondo de garantía, no para entregárselo al dominicano, sino para que quien quiera establecer un negocio en la RD pueda tomar un préstamo, y el Gobierno presentará la garantía del mismo. Hay muchos dominicanos que quieren regresar a la RD, pero manteniendo la calidad de vida que disfrutan en las naciones donde viven; quieren volver con la garantía de tener algo, poder invertir, y en el esquema actual es muy difícil en la RD. Necesitan que el Estado les proporcione algo, no como un regalo, sino que les posibilite el acceso al crédito para que puedan hacer inversiones.

►Otras propuestas: Además, propone que los fondos generados por los consulados y el Gobierno se anuncien para ir a una cuenta única en RD; no estoy de acuerdo. Deben quedar para el exterior para asistencia y ayuda a la comunidad dominicana, porque en la RD tenemos una deuda demasiado grande con los que viven fuera; y si no fuera por las remesas que envían, el país habría colapsado. Debemos tratar a los estados de EE.UU. como si fueran 50 países, y por eso he establecido que no necesito autorización diplomática para establecer, en cada estado, una oficina de negocios que trabajará en tres aspectos fundamentales: 1) Promover los productos dominicanos con capacidad de ser exportados en cada estado; 2) Captar inversiones en ese estado que puedan invertir en la RD; y 3) Promover la industria turística en cada estado. ¿Quiénes encabezarán esas oficinas de comercio en cada estado? No voy a mandar a ningún dominicano desde RD; será el personal capacitado profesionalmente en la diáspora.

►El presidente debe actuar: Existe un clamor colectivo entre dominicanos en el Alto Manhattan de que el presidente Luis Abinader debe actuar con el consulado en NY, porque todo ha salido a relucir en reportajes del aguerrido periodista Jhony Trinidad, en el digital que dirige en NY. Dicen que el consulado tiene a la comunidad como la “arepa”, fuego por arriba y fuego por abajo. ¡Uff! Pongan en Google (https://www.google.com/?pli=1&zx=1777416927494) el nombre de la información y sale inmediatamente. Veamos: 1) Dominicanos en NY exigen al Consulado RD-NY no violar la Ley 379-81 sobre jubilados y pensionados; 2) Gobierno abandona a dominicanos presos en el exterior; 3) FP denuncia cobros excesivos y prácticas irregulares en el consulado; 4) El triste legado del cónsul Jesús Vásquez Martínez en NY; 5) Consulado de RD pensiona, cierra y muda oficinas de servicios; 6) La nómina CB y el peso muerto en el Consulado NY; 7) Merecemos consulados, no agencias de empleo; 8) Nómina del Consulado RD en NY: salarios, reforma y transparencia; 9) Merecemos un cónsul que viva en NY, no que lo envíen desde RD; 10) Cancelaciones de empleados en el Consulado RD-NY. Un ciudadano en la avenida Saint Nicholas vociferó: “A la comunidad le han caído las plagas de Egipto”. ¡Uff!

►Embajada EUA en RD: Si le preocupa el paradero o el bienestar de un ciudadano estadounidense en el país, llame a la Unidad de Servicios para Ciudadanos Estadounidenses (ACS) al 1-809-567-7775. Utilice la herramienta interactiva = https://do.usembassy.gov/es/services-es/ para clasificar su necesidad y recibir asistencia directa. Para otras dependencias de la sede diplomática, consulte el portal oficial = https://do.usembassy.gov/es/

►Un valor dominicano en NY: Rafael Díaz, oriundo de Santiago de los Caballeros, con más de 30 años en NYC, es un ejemplo a seguir entre sus connacionales en la Gran Manzana. Dedicado a la producción de programas televisivos, (fílmicas de bodas, cumpleaños, eventos políticos, comunitarios y deportivos, entre otros). Su norte es servirles a los diferentes sectores quisqueyanos en USA, desde su plataforma televisiva por Youtube, Facebook, Instagram, y retransmitidos por varios canales de TV en RD. Además, “Revista de Noticias”, de lunes a viernes por TV Quisqueya y Galaxia TV para toda la región del Cibao. Los contenidos de ambos programas llegan a cientos de miles de quisqueyanos entre El Bronx, Manhattan, Brooklyn, Queens, Staten Island, Yonkers, entre otras ciudades aledañas, y en la RD. Correo electrónico = [email protected]. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: «Rafael, usted es un valor dominicano en NY».

►Servicio comunitario: Si hay un ciudadano estadounidense fuera de EE. UU. y tiene una emergencia, comuníquese con la embajada o consulado de USA. Llamar al 1-888-407-4747. Sik le preocupa un familiar que se encuentra fuera del país, visitar = https://www.usembassy.gov/

►Cultura General: El Sikorsky CH-53K King Stallion es el helicóptero de carga más poderoso jamás construido en los EE. UU. Utilizado por el Cuerpo de Marines, tiene capacidad para levantar hasta ~ 16.000 kg de carga externa, lo que le permite transportar vehículos blindados, artillería pesada y hasta 55 soldados en sus misiones más exigentes.

►Salud: Dolores de cabeza, mareos y somnolencia inexplicable pueden ser señales de alerta de una intoxicación por monóxido de carbono (CO), una urgencia médica causada por la inhalación de este gas tóxico, el cual es incoloro, inodoro e insípido, lo que impide que las personas perciban el peligro.

►Cita: “Los amigos falsos se caracterizan por el engaño y el interés personal. Hablan a espaldas de los demás y aconsejan maliciosamente.” (Escritura Bíblica)

►Dólar y Euro hasta este domingo 21: Compra del dólar = $57.46 y venta = $59.66; Compra euro = $66.66 y venta = $70.43

►Precios combustibles: Del 20 al 26 de junio: Gasolina Premium = $341.10 Gasolina Regular = $310.50 (subió RD$3.00) Gasoil Optimo = $293.10 (subió RD$6.00) Gasoil Regular = $262.80 (subió RD$3.00)

►Cilindros de 100 libras = $3,429.95. De 50 libras = $1,714.98. De 25 libras = $857.49. De 15 libras = $514.49. Gas licuado = $137.20 y Gas natural = $43.97.

►Para comunicarse con nosotros: [email protected]