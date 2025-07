Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Por Ramón Mercedes

►Abinader tiene razón en reunirse: Lectores nuestros nos escriben desde Brooklyn. Ni quito ni pongo: La semana pasada sabiólogos y todólogos hablaron «bazofia», no tenían que especular sobre la reunión entre Abinader y Danilo Medina que duró 1 hora y 50 minutos. ¿Hubo acuerdo político entre ambos para el 2028? ¿Eso es para no darle paso a Leonel? ¿De ahora en adelante veremos una oposición ligth y suave de los peledeces? Dijeron. Hablaron galimatías, disparates y cosas insípidas, reiteran, sobre el encuentro entre ambos líderes. Sin embargo, entre Abinader y Leonel Fernández el diálogo duró más de 2 horas y hablaron de lo que tenían que hablar, como lo hicieron Abinader y Medina, sobre la grave crisis haitiana que si no es con unidad nacional no se podrá enfrentar, y el presidente está preparando el país para eso. Hace dos semanas EUA pidió a sus ciudadanos “abandonar Haití lo antes posible, deben salir del país en transporte comercial o privado cuando lo consideren seguro; y en RD no utilizar motocicletas como medio de transporte” ¡Huumm! Bien por el presidente Abinader en reunirse con el liderazgo nacional. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó «Guerra avisada no mata soldado, y si lo mata es por descuidado» = Si una persona ha sido advertida sobre un peligro o una situación difícil, tiene más posibilidades de prepararse y evitar las consecuencias negativas. Diiicen que el presidente Abinader tiene razón en reunirse con Medina y Fernández, y con otros líderes. Ver = https://www.elcaribe.com.do/panorama/politica/abinader-y-leonel-preocupados-por-rumbo-lleva-haiti/

►Lamentable fallecimiento: Falleció de un infarto el comunicador dominicano Pedro Joaquín Aguiar, 68 años, la madrugada del pasado sábado en la ciudad de Bayonne-NJ donde residía. Fue conocido por la mayoría de los sectores dominicanos en NY y NJ, como trabajador, serio, servicial, buen amigo y consuetudinario y fiel defensor del PRM y el presidente Luis Abinader. Mantuvo su programa TV «La Verdad Hablada», de lunes a viernes, de 7:00 a 8:00 p.m. desde el 2017 por Canal América, 1014 de Optimun, que dirige George Rodríguez en El Bronx, con una programación hacia la comunidad dominicana para NY, Nueva Jersey y Connecticut. Su último programa, pregrabado, lo presentó la noche de este viernes. Ver= https://www.youtube.com/watch?v=9-IlpWd2sys&t=4s Detalles = https://actualidadneoyorkina.com/?p=7273 Hay comentarios generalizados en el Alto Manhattan de que su fallecimiento es culpa del PRM. Veamos: Aguiar se fajó como el que más para que Luis ganara. Se mudó a RD con la esperanza de progresar y asegurar su vejez, diiicen conocedores de su situación, pidiendo no ser identificarlos, pero todo le resultó al revés.

►Aguiar en RD: Confesión de dirigentes del PRM-NY. Aguiar se llevó sus escasos recursos a RD e instaló una pequeña compañía de limpieza de oficinas, una sola institución le consiguió un contratico y no le pagó durante los 5 meses del mismo. Se había metido en comprar un pequeño apartamento en la capital. Atosigado por las deudas acudió meses después donde un «amigo» y «compañero de partido» de NY que se fueron juntos, pero el amigo tuvo suerte y nombrado en un Mini$terio$ en posición alta. «Amigo y hermano ¿? tengo problemas con el apartamento”, le dice Aguiar meses después, “necesito RD$300 mil para resolver, el banco quiere quitarme el apartamento”. Ok, contestó su amigo y compañero, pero tiene que ser a un 10% de interés. Quedó atónito, asombrado e incrédulo, por unos minutos, y contestó «no gracias». Luego con esperanza, ahí mismo le dijo «y conseguirme un anuncio para mi programa». Ok. con un 30% de comisión. No lo podía creer y se marchó sin despedirse del alto funcionario y a quien consideraba amigo y hermano. A las pocas semanas regresó a NY, ya ustedes saben en qué condiciones, derrotado y sin esperanza, dejando todo perdido, diiicen. Siguió con su programa y retomó el taxi de manera discrecional, que por años estuvo ligado. Muchos del PRM-NY diiicen que se le notaba el cambio, pensativo y deprimido con frecuencia, y al parecer todo eso se le fue acumulando hasta suceder su lamentable fallecimiento por infarto, causado por depresión, y se conoce como cardiomiopatía de takotsubo, ya que el cuerpo libera hormonas del estrés que pueden afectar la función cardíaca. Él tenía problemas cardiacos, diiicen. ¡Paz a su alma!

►Perremeístas NY se sienten traicionados: Altos dirigentes del PRM-NY dicen sentirse traicionados y burlados. Nos escriben. Ni quito ni pongo. No puedes revelar nuestros nombres. Gracias. El presidente nombra en consulados a personas que lucharon en su contra y ellos «halando aire». Citaron los nombramientos de las vicecónsules en NY, Yulissa Hernández, quien era del PRD, luego del PLD, y luego pasó a ser viceministra de Educación, cuando Roberto Fulcar-PRM. De Vicmari Acosta Familia, también como vicecónsul en NY. Viene de la Dirección de Pasaportes en RD. El presidente del PRM-NJ y fiel seguidor de Hipólito Mejía, Lucilo de los Santos, fue nombrado como cónsul en Montreal. Decreto No. 330-25. Hizo una fiesta de «apaga y vamos», diiicen, en los exclusivos y lujosos salones de Fiesta Nightclub en Passaic-NJ. Hubo un suculento buffet en el que solo faltó caviar; bebidas: Whisky, vinos, champagne, cervezas, jugos, agua embotellada y postres diferentes. Exitos en sus nuevas funciones Lucido, diiicen muchos. Renunció como asesor del Instituto de Dominicanos en el Exterior (INDEX) con $$$ ¡Uff!

►Más nombramientos: Otros «compañeros» en NY han quedado boquiabiertos con el nombramiento de Hanoi Sánchez Paniagua (Decreto No. 330-25) como cónsul en Sao Paulo-Brasil. Fue síndico por el PLD durante varios periodos. En las primarias de octubre 2019 perdió. Renunció. Luego fue por el PRSC. Luego ingresa a la FP y es candidata a la alcaldía 2020. Perdió. Se fue y se juramenta en noviembre 2021 en el PRM. Fue candidata a síndico en el 2024-PRM y perdió, y ahora es nombrada como cónsul. ¡Ah! Una fuente del Palacio informó a Entérate NY que próximamente nombrarían a Julín Mateo, actual vicecónsul en NY, como cónsul en Praga, Republica Checa, con dirección en Stepanska 17, 11000, ´Praga 1- República Checa. Sustituiría a José Manuel Mercedes Aracena. Hodně štěstí = Buena suerte.

►Todo se queda en RD: Miembros de diferentes entidades políticas en NY sostienen que todo se queda en la RD. El dinero que la JCE entrega a los partidos, el 99% de los nombramientos, entre otras cosas. La semana pasada la JCE entregó RD$900 millones de pesos (US$15 millones) correspondientes a la contribución estatal, según el artículo 61 de la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. 1- Los partidos mayoritarios, PRM, FP y PLD recibirán 200 millones (US$3 millones 300 mil) cada uno por haber obtenido el 5% de los votos válidos. 2- El PRD, PRSC, DxC, PP, BIS, recibirán RD$18 millones (US$300 mil), por obtener entre 1% y 5% de los votos válidos. 3- Cada uno de estos partidos recibirá RD$1,818,182.82 (US$30 mil) por obtener entre 0.01% y 1% de los votos. ALPAÍS, PQDC, OD, PRSD, APD, PJS, PCR, GenS, MODA, PHD, PPG, PED, PLR, PUN. Pese a que el sistema de partidos en la RD se encuentra entre los más débilmente institucionalizados, según varias organizaciones internacionales, el subsidio estatal a las formaciones políticas es de los más altos de la región. Ver = https://panorama.com.do/posicionan-a-rd-entre-los-paises-que-mas-financian-a-los-partidos-con-y-sin-elecciones/

►Un lugar formidable: Este jueves se inaugura el restaurant «La Mesa del Rey», en el 1712 de la avenida University, casi con la calle 176, en El Bronx (718-483-8766/67) (https://lamesadelreyny.com/) Es nuevo, buenas atenciones, excelente comida, comodidad y precios ajustados al mercado y lugar. Todo eso está garantizado, afirmaron sus propietarios Minorky Jiménez y Geraldo Rosario, este último un connacional reconocido por los diferentes sectores dominicanos en NYC (empresarios, profesionales, políticos, comunitarios, deportivos, y religiosos, entre otros) Un lugar formidable para cualquier tipo de encuentro. Felicidades y éxitos, de parte de Entérate NY.

►Esperan con Arayet los pasajes a RD bajen: Es frecuente escuchar a dominicanos en distintas partes (NY, Nueva Jersey, Connecticut, y Pensilvania, entre otros lugares) decir «esperamos que con Arayet, la nueva aerolínea de bajo costo y de bandera dominicana, los pasajes a bajen en RD significativamente. Porque, ​​​el Índice de Competitividad del Transporte Aéreo en América Latina y el Caribe, la RD figura entre los países con mayores costos operativos del transporte aéreo. Ver = https://zabalaaldia.com/noticias-principales/rd-entre-los-paises-con-mayores-costos-operativos-del-transporte-aereo/

►De la Embajada EUA-RD: Comprobar el estado de su caso. El número de recibo es un identificador único de 13 caracteres que consta de tres letras y 10 números. Omita los guiones (“-“) al ingresar un número de recibo. Sin embargo, puede incluir todos los demás caracteres, incluidos los asteriscos (“*”), si figuran en su aviso como parte del número de recibo. Al ingresar un número de recibo, se habilitará el botón “Verificar estado” para que pueda consultarlo. Ver = https://egov.uscis.gov/

►Un valor dominicano en NY: Ramón Álvarez, cariñosamente llamado Wilson Reyes, se graduó en Ingeniería Agronómica y Maestría en Administración de Empresas (PUCMM). En la Universidad de Cornell (Ithaca-NY) hizo estudio en «Ciencias de las Plantas» para control de malezas en los cultivos. En el Ministerio de Medio Ambiente fue director Administrativo y Financiero. En Bangladesh recibió entrenamiento en metodología de crédito Grameen, dirigido por Muhammad Yunus, economista, asesor principal del presidente de ese país y Premio Nobel de la Paz en 2006. Laboró en la Fundación Suiza «Económico de Desarrollo para la Comunidades» (ECLOF); y en múltiples países participó de seminarios y cursos en su área. Actualmente labora en el hospital «White Plains». Es muy dado en aconsejar jóvenes para que estudien lo más que puedan, porque ahí es que descansa el desarrollo individual y de los pueblos, dice siempre. Como pone en alto la bandera tricolor en playas extranjeras: «Si usted lo ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale: «Wilson, usted es un valor dominicano en NY».

►Cultura General: La Organización Meteorológica Mundial mantiene el registro oficial de 1913 La temperatura más alta registrada oficialmente en la Tierra es de 56.7 grados Celsius (134.1 grados Fahrenheit). Se registró el 10 de julio de 1913 en el Rancho Creek Ranch, situado en el Parque del Valle de la Muerte, con 13,500 kms², a sólo 193 kms. de Las Vegas-Nevada. La mayor parte de los habitantes son miembros de la tribu india de los timbishas, que además, trabajan en el complejo turístico.

►Salud: El repollo morado es rico en fibras y antioxidantes que reducen la absorción de grasa de los alimentos y evitan la oxidación de las células de grasa. Es rico en vitaminas C, K y A, tiene fibra, ácido fólico, minerales como potasio y calcio. Sus 10 beneficios = https://eldia.com.do/10-beneficios-para-la-salud-del-repollo-morado/

►Servicio comunitario: La persona con más de 60 años, de bajos ingresos, podría recibir asistencia alimentaria: Los programas SFMNP y CSFP son beneficios federales administrados por cada estado. Mayor información: Visitar = https://www.fns.usda.gov/fns.contacts

►Sobre el español: Encono = Animadversión, rencor arraigado en el ánimo.

►Frase: «El que mal vive, mal paga» = Significa que las personas que actúan de manera negativa o cometen malas acciones eventualmente sufrirán las consecuencias de sus actos.

►Dólar y Euro hasta este domingo 29: Compra del dólar 59.03 y venta 60.52; Compra euro 68.58 y venta 72.60

►Combustibles: Del 5 al 11 de julio: Gasolina Premium a $290.10. Regular a $272.50. Gasoil Optimo $242.10. Regular a $224.80. Gas Licuado a $137.20. Gas Natural $43.97

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a [email protected]