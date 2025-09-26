Emitaxi celebra 25 años de tradición con su torneo de softbol

Bartolo García

Santiago, RD.– La empresa Emitaxi dejó inaugurada la vigésima quinta edición de su tradicional torneo de softbol para empleados, un evento que con el paso de los años se ha convertido en símbolo de unión y compañerismo dentro de la institución.

En esta ocasión, tres equipos compiten por la Copa Limusín: el representativo de Emitaxi, la escuadra de Emicarga y los actuales campeones de Emisolutions, que llegan a esta edición con la misión de defender su título.

El acto inaugural inició con la bendición de la jornada, a cargo del director de la Liga, Joselito Estévez, quien también dirigió unas palabras de bienvenida a los presentes.

Estévez destacó que desde la llegada de Francisco Álvarez a la presidencia de la empresa, los empleados han contado con un sólido aliado en el impulso de actividades deportivas y recreativas.

Posteriormente, el propio Francisco Álvarez ofreció el discurso central, resaltando la armonía que siempre ha caracterizado al torneo. Aprovechó la ocasión para agradecer el respaldo de las empresas patrocinadoras y anunciar la dedicatoria especial de esta versión.

En esta edición, la justa fue dedicada a la joven Leticia Silverio, quien durante su paso por la compañía dejó un ejemplo imborrable de amistad, entrega y compañerismo.

Como parte del homenaje, los señores Miguel Sánchez y Francisco Ramos entregaron una placa de reconocimiento a Silverio, destacando no solo su trayectoria como empleada ejemplar, sino también sus logros como atleta de taekwondo, karate y voleibol, además de su faceta como modelo y escritora.

El libro de Silverio, titulado “Destino Valiente”, fue mencionado como un aporte inspirador que refleja sus valores y determinación, razones que hicieron de esta dedicatoria un momento especial para todos los presentes.

Visiblemente emocionada, Leticia Silverio agradeció el reconocimiento, señalando que se sentía honrada de haber sido tomada en cuenta y que el gesto reafirma los lazos de amistad construidos en la empresa.

Durante la ceremonia, las madrinas de los equipos entregaron obsequios a los invitados especiales, gesto que aportó un ambiente festivo y cercano al evento.

El juramento deportivo fue realizado por Joseph Hidalgo, comprometiendo a los jugadores a competir con honor y respeto, mientras que el lanzamiento de honor estuvo a cargo de Javier Checo, con Francisco Ramos fungiendo como bateador.

Los primeros partidos de la jornada inaugural estuvieron cargados de emoción: en el encuentro inicial, Emisolutions se impuso a Emitaxi con marcador de 18-11, con Félix Acosta como lanzador ganador y Francisco Álvarez cargando con la derrota.

En el segundo partido, Emicarga superó a Emitaxi por la mínima, 8-7, con victoria para Roger Peña desde el montículo y nueva derrota para Álvarez, que mostró entrega pese a los resultados adversos.

Con este inicio vibrante, el torneo Emitaxi XXV promete ser una competencia llena de intensidad, compañerismo y valores, manteniendo viva la tradición deportiva que ha acompañado a la empresa durante más de dos décadas.

#Emitaxi #Softbol25 #CopaLimusín #DeporteYTrabajo