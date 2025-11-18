“El PRM estafa al pueblo con la factura eléctrica”: Rubén Maldonado denuncia colapso energético y llama a marchar el 30 de noviembre

Santo Domingo, RD. – El miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y expresidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, lanzó duras críticas al gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al que acusó de encabezar “la mayor estafa contra el pueblo dominicano” mediante el cobro excesivo del servicio eléctrico.

Durante su participación en el programa Rumbo de la Mañana, Maldonado denunció que el 98% de los hogares dominicanos está pagando entre el doble y el triple en su factura eléctrica, sin que haya un aumento real en el consumo.

“Aquí no hay un solo dominicano que no haya recibido una factura eléctrica que lo haga gritar. Esto es una estafa estructurada desde el Estado. El PRM ha convertido el sistema eléctrico en un mecanismo de saqueo”, afirmó con vehemencia.

Maldonado recordó que el propio Celso Marranzini, actual funcionario del sector energético, denunció hace meses la alteración de más de 50,000 medidores por parte de las EDES, pero “no pasó absolutamente nada, porque este gobierno es cómplice del robo”.

“Vamos a marchar contra la oscuridad y el abuso”

El dirigente político convocó a la ciudadanía a participar masivamente en la marcha del 30 de noviembre, organizada junto a sectores sociales, sindicales y profesionales.

“Esto no es una marcha de la Fuerza del Pueblo. Es del pueblo que no aguanta más. De los obreros, de los motoristas, de los que no pueden prender un abanico por miedo a que llegue una factura de 10 mil pesos”, sentenció Maldonado.

Una catástrofe energética, económica y social

Maldonado fue enfático en señalar que el colapso del sistema eléctrico es solo una muestra del descalabro nacional:

“Estamos ante una catástrofe energética, económica y social. La gente está comiendo una vez al día. El sistema de salud está en ruinas. Y encima, el gobierno se ha endeudado en más de 50 mil millones de dólares sin que el pueblo vea un solo resultado concreto.”

La Fuerza del Pueblo, al lado del pueblo

Maldonado aseguró que la Fuerza del Pueblo continuará acompañando a los sectores organizados en su reclamo de un país justo, digno y con energía para todos.

“Este gobierno está de espaldas al pueblo. Nosotros, desde la Fuerza del Pueblo, vamos a seguir luchando para ponerle fin a esta pesadilla. Vamos a marchar y lo vamos a hacer con la frente en alto.”