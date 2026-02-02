El merengue típico dominicano suena en SNL con la participación de El Prodigio

Bartolo García

El reconocido acordeonista y embajador del merengue típico dominicano, El Prodigio, participó en una destacada presentación musical junto a la superestrella internacional Cardi B en el icónico programa Saturday Night Live.

La actuación tuvo lugar en Nueva York, Estados Unidos, y marcó un momento histórico para la música dominicana al llevar los sonidos del merengue típico y el acordeón criollo a uno de los escenarios televisivos más influyentes del mundo.

La participación de El Prodigio en este espacio de alcance global representó un hito cultural, al exponer la música vernácula dominicana ante millones de espectadores internacionales.

La presentación inició con el tema “Ta’ Buena”, interpretado a ritmo de merengue típico, donde Cardi B compartió escenario con El Prodigio y su banda, integrando sonidos tradicionales del Cibao a la escena musical estadounidense.

El acordeón del artista dominicano se convirtió en el hilo conductor de una fusión auténtica y vibrante, que conectó las raíces caribeñas con la música urbana contemporánea.

La presencia de El Prodigio aportó identidad, energía y un sello cultural distintivo que elevó la propuesta artística del número musical.

Esta colaboración fue recibida como una muestra del potencial de la música típica para dialogar con otros géneros y posicionarse en escenarios internacionales de primer nivel.

“Saturday Night Live”, transmitido por la cadena NBC, es reconocido por marcar tendencias culturales, musicales y sociales desde hace décadas.

Participar en este programa representa un logro significativo para cualquier artista, debido a su impacto en la industria del entretenimiento global.

La inclusión del merengue típico dominicano en este espacio reafirma el valor universal de los ritmos tradicionales del país.

Con esta actuación, El Prodigio continúa consolidándose como uno de los músicos dominicanos más influyentes de su generación.

Su trayectoria se ha caracterizado por la defensa y modernización del merengue típico, llevándolo a nuevos públicos sin perder su esencia.

La presentación junto a Cardi B refuerza el alcance internacional del talento dominicano y abre nuevas puertas para la música criolla en mercados globales.

Este momento histórico demuestra que la música típica trasciende fronteras y puede convivir con éxito en los escenarios más importantes del mundo.

La participación de El Prodigio en SNL queda así como un orgullo cultural para la República Dominicana y un paso más en la internacionalización de su música.