´´El Matador´´ Leo Becerra monta espectáculo con un ´´Hat Trick´´ en el Leonel Plácido

Puerto Plata. – La tarde de este domingo el estadio Leonel Plácido fue testigo de una actuación memorable del delantero Leo Becerra, quien se robó el protagonismo al marcar un espectacular hat trick que encendió las gradas y aseguró una contundente victoria para Atlántico FC 3-1 sobre el Moca FC y cerrar la jornada 7 de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) 2025-2026.

Desde el pitazo inicial, Becerra mostró hambre de gol y se convirtió en una pesadilla para la defensa rival. Su primer tanto llegó al minuto 2´con una definición precisa tras una habilitación de Darly Batista y un zapatazo en diagonal del colombiano, que levantó de sus asientos a los fanáticos.

El segundo llegó iniciando el segundo tiempo al 46´, cuando Gerson Infante centró un balón al borde del área y Becerra tomó desprevenido al portero de los mocanos que con un remate implacable desató la euforia en el estadio para poner el 2-0 para el onceno puertoplateño.

Moca descontó al minuto 49´ con un tanto de Gilberto Jimenez.

Para ´´El Matador´´ sellar su actuación, completó la tripleta con un gol de pierna izquierda dentro del área, desatando la celebración total de la fanaticada de Atlántico. Para el atacante colombiano es su quinto gol de la temporada.

Con esta exhibición, Becerra guió a su equipo a su segundo triunfo consecutivo y la Máquina Azul ahora suma 7 puntos para escalar a la séptima posición de la tabla, a solo un punto del sexto puesto que ocupa el Atletico Vega Real. De su parte, Moca FC no puede sumar y se queda con 10 puntos en el 5to escalón de la tabla.

En las últimas dos fechas, Atlántico se muestra resuelto a competir en un alto nivel. Luego de anotar solo 3 goles en las primeras 5 jornadas, tienen 6 en los últimos dos enfrentamientos. Y de permitir 7 anotaciones en los primeros 5 choques, solo le han permeado la portería una vez sus últimos dos rivales.

Prensa Atlántico FC