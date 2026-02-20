El dragueo dominicano arranca su temporada 2026 con una jornada cargada de velocidad en Santo Domingo

Bartolo García

El automovilismo de aceleración vuelve a encender los motores este domingo con el inicio oficial del Campeonato Nacional de Dragueo 2026, organizado por el Caribbean Drag Racing League.

La primera fecha puntuable de la temporada se celebrará desde las 10:00 de la mañana en el emblemático Autódromo Las Américas, principal escenario del deporte motor en la capital.

La jornada arrancará con el esperado VP Racing Showdown, evento que marcará el comienzo de la lucha por los campeonatos de este nuevo calendario competitivo.

Con esta primera competencia se iniciará oficialmente la acumulación de puntos en todas las categorías Index, desde la 12.5 hasta la exigente 8.5 segundos.

Los pilotos más rápidos del país se medirán en una jornada donde la potencia, la técnica y la precisión serán claves para avanzar en la tabla de posiciones.

El público podrá disfrutar de un espectáculo cargado de adrenalina, donde cada salida y cada milésima de segundo definirán el rumbo de la temporada.

Como uno de los momentos más esperados del día, se realizará un match-up open a 7 segundos que promete emociones al límite.

En esta batalla directa se enfrentarán Ángel Infante, conocido como “La Infantería”, contra el equipo Los Pérez “La Naranjita”, en un duelo de alto voltaje.

Los organizadores aseguran que este enfrentamiento será uno de los más intensos del evento, capaz de estremecer la pista y las graderías.

Las boletas estarán disponibles a RD$500 la entrada general y RD$1,000 el acceso al área de Paddock, a través de la plataforma eventfull.do.

Como incentivo para la asistencia familiar, mujeres y niños menores de 10 años podrán ingresar de manera gratuita.

El evento contará con el respaldo de importantes patrocinadores del automovilismo nacional y con la participación de los mejores equipos y mecánicos del país.

La expectativa entre fanáticos y pilotos es alta, ya que esta temporada se perfila como una de las más competitivas de los últimos años.

El Caribbean Drag Racing League invitó a toda la afición a no perderse esta primera puntuable, donde comienza el camino hacia la gloria del Campeonato Nacional de Dragueo 2026.