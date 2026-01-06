El crecimiento de Santiago requiere responsabilidad de todos

Por Asiaraf Serulle

“El respeto nos guía, el trabajo en equipo nos impulsa, el liderazgo nos define.”

Santiago tiene todo para seguir creciendo: gente emprendedora, una economía dinámica y un legado cultural que merece ser orgullo nacional. Sin embargo, el verdadero crecimiento no se mide solo por el dinero que circula ni por las obras que se anuncian, sino por la capacidad de construir una provincia ordenada, educada y con visión de futuro. Ese desafío exige una ciudadanía consciente y autoridades que actúen con firmeza y coherencia.

Hoy enfrentamos una realidad innegable: la ciudad crece, pero el desorden también. Calles ocupadas, espacios públicos descuidados, irregularidades en la planificación urbana y una débil educación cívica forman parte del día a día.

Mientras algunos esperan que otros resuelvan los problemas, la improvisación sigue marcando el rumbo. Esta situación no es solo responsabilidad ciudadana; también evidencia la falta de acción sostenida, visión estratégica y supervisión efectiva de quienes tienen el deber de guiar el desarrollo provincial. No se perciben proyectos de largo plazo ni mecanismos claros de fiscalización que aseguren un crecimiento ordenado y sostenible en todo el territorio.

Es justo reconocer avances puntuales. En el municipio cabecera, el sector salud ha mostrado mejoras importantes, impulsadas en gran medida por la inversión privada. Sin embargo, este progreso no alcanza con la misma fuerza a los demás municipios ni a las zonas rurales, donde persisten serias deficiencias. Esta brecha revela la necesidad de una visión de desarrollo verdaderamente provincial, que no concentre oportunidades ni servicios en un solo punto.

El crecimiento económico, aunque positivo, no puede ser el único indicador de éxito. Una provincia que expande su actividad productiva, pero pierde control sobre el espacio público, la planificación urbana y la cohesión social, corre el riesgo de avanzar de forma desigual y desordenada. Santiago tiene el potencial de convertirse en un modelo nacional, pero solo si entiende que el desarrollo debe ser integral y equilibrado.

Las soluciones pasan por acciones concretas: planificación urbana con criterios técnicos, cumplimiento estricto de las normas, fortalecimiento de la educación cívica y una fiscalización comunitaria activa. Estas medidas permiten que el crecimiento económico deje de ser improvisado y se traduzca en orden, equidad y mejor calidad de vida para todos los municipios de la provincia.

Santiago no puede conformarse con crecer solo económicamente. Debe asumir el reto de convertirse en un referente nacional, capaz de integrar desarrollo productivo, bienestar social y sostenibilidad. Esto exige autoridades con liderazgo y decisiones firmes, así como una ciudadanía que exija resultados y no se conforme con promesas.

Porque una provincia que no se educa ni se organiza, y cuyas autoridades no ejercen supervisión ni visión de futuro, puede crecer, pero solo para perderse en el camino. Y Santiago merece más que crecer: merece crecer bien.