El Blachy es exaltado como Munícipe Distinguido por su aporte a la cultura capitalina

Bartolo García

El Ayuntamiento del Distrito Nacional declaró Munícipe Distinguido al destacado merenguero típico El Blachy, en un emotivo acto encabezado por la alcaldesa Carolina Mejía, como reconocimiento a su trayectoria artística y su impacto en la cultura dominicana.

La distinción fue otorgada en representación del Ayuntamiento del Distrito Nacional, resaltando el talento del artista oriundo del sector capitaleño Los Jardines, quien ha logrado proyectar el merengue típico a nuevas generaciones.

Durante su intervención, la alcaldesa expresó su satisfacción por honrar a un joven que ha sabido transformar su origen humilde en una historia de éxito que inspira a miles de dominicanos.

Mejía destacó que El Blachy no solo representa un talento musical, sino también un ejemplo de perseverancia y compromiso con la identidad cultural del país.

“Reconocemos en El Blachy su talento artístico, pero sobre todo el valor de representar con orgullo lo dominicano y revitalizar nuestro merengue típico”, afirmó la ejecutiva municipal ante los presentes.

Al recibir el reconocimiento, Blas Darío Fragoso agradeció a la alcaldesa y a los regidores por valorar su esfuerzo y su carrera, asegurando que este honor representa uno de los momentos más importantes de su vida.

El intérprete manifestó que continuará trabajando con disciplina para que su familia, sus seguidores y su comunidad se sientan orgullosos de cada paso que da.

La declaratoria fue aprobada a unanimidad el pasado 20 de enero, con el respaldo del presidente del Concejo de Regidores del Distrito Nacional, Yovany Moya, y de los voceros de las distintas bancadas.

En el acto también estuvo presente el diputado Manuel Núñez, junto a varios ediles que impulsaron la iniciativa en favor del artista.

El Blachy asistió acompañado de su esposa, sus padres y allegados, quienes compartieron la emoción de ver reconocido su esfuerzo y dedicación.

La actividad se desarrolló en un ambiente de celebración y orgullo comunitario, resaltando el valor de los jóvenes talentos surgidos de los barrios de la capital.

Este homenaje se enmarca dentro de las acciones del cabildo para reconocer a ciudadanos ejemplares que contribuyen al desarrollo cultural y social del Distrito Nacional.

Asimismo, el Concejo de Regidores aprovechó la ocasión para distinguir a 26 jóvenes destacados en áreas como cultura, deporte, comunicación, emprendimiento y liderazgo social.

Las autoridades reiteraron su compromiso de seguir apoyando el talento local como motor de transformación positiva en la sociedad.

Con esta distinción, El Blachy se suma a la lista de munícipes que han dejado huella en la historia cultural de Santo Domingo, llevando en alto la música típica dominicana.