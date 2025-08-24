El béisbol invernal me hizo mejorar mis números y ser un competidor

SANTO DOMINGO.- Tan rápido como en su tercera campaña en Grandes Ligas, Miguel Tejada les puso las reglas claras a los Atléticos de Oakland, sin anhelaban contar con un paracorto marca premium.

“Déjenme jugar pelota invernal en Dominicana y observarán como cada año vendré a ofrecer lo mejor de mi talento”, le expresó el hoy retirado pelotero a la alta gerencia de Oakland.

Tras acceder a su solicitud, los resultados no se hicieron esperar, pues Tejada se transformó en un bateador de .251 a un jugador quien de manera consistente bateaba entre .290 y .300, superó en 4 ocasiones los 30 jonrones y llegó a producir cinco campañas seguidas sobre el centenar de vueltas.

Estos registros lo ranqueó entre los llamados cuatro grandes torpederos de la Liga Americana de entonces, junto a Alex Rodríguez, Derek Jeter y Nomar Garciaparra.

“Jugar en el béisbol invernal con las Águilas fue todo para mí, aprendí a batear con consistencia hacía la parte derecha del campo, me convertí en un gran competidor y también fui un ganador”, sostuvo el hoy exjugador de 51 años, tras participar como el invitado central en Diamante el Podcast que producen William Aish, Pedro G. Briceño, Baudilio Jiménez y Bienvenido Carmona Jr.

Tejada fue un ocho veces miembro de equipo campeón con las Águilas, es el pelotero que en más ocasiones ha representado al país en Serie del Caribe y fue integrante del conjunto campeón de Dominicana que en el 2013 conquistó de manera invicta el Clásico Mundial de Béisbol.

Todos estos logros, unido a su consistente labor en el terreno, tanto aquí como allá, le deben ser merecedor de la inmortalidad en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

“Yo coloqué mis números, están ahí a la vista de todos, además de que siempre llevé con orgullo el nombre de mi país en territorio internacional”, externó Tejada, conocido como el Pelotero de la Patria.

Valoró la hermandad que siempre existió en los combinados aguiluchos y lo consideró como uno de los factores para que el club alcanzara un total de nueve coronas en un espacio de 13 años (1995-96 y 2008-09) en lo que es sin dudas el mejor núcleo de peloteros que ha tenido equipo alguno en la pelota dominicana.

Aunque admitió que la situación ha cambiado un poco. “Fueron varios de los campeonatos que alcanzamos con las Águilas en que repartía incentivos para los miembros del club, como premio al éxito logrado”, sostuvo quien para la época era uno de los quisqueyanos de mejor paga en la gran carpa.

Lamenta situación de Franco

Asimismo, lamentó la situación por la que atraviesa su compueblano Wander Franco, en la actualidad impedido de continuar su carrera con los Rays de Tampa.

“Solo espero que pueda salir de esta situación, recapacite y pueda retornar al terreno, que entienda que aún es joven y su talento está ahí presente”, añadió sobre el joven de 24 años y quien por última vez jugó el 12 de agosto del 2023.

Dijo que continuará su aprendizaje como coach y dirigente, puesto en el que espera realizarlo con consistencia en los años por venir.

E incluso sostuvo que ha sido tentado por algunas organizaciones de Grandes Ligas para integrarse a cualquiera de las posiciones que así lo requieran.

Tan en serio se ha tomado Tejada estos próximos pasos que cada día fortalece sus conocimientos con relación a la sabermetría y las nuevas reglas existentes en el béisbol hoy día.