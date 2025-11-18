El arte de la mesa y la etiqueta en un encuentro especial por el Día de Acción de Gracias

Santo Domingo, R. D.En un encuentro inspirado en la celebración del Día de Acción de Gracias, Jacqueline Viteri y Pilar Ricart se unieron para celebrar el arte de la mesa, en un conversatorio sobre etiqueta, protocolo, decoración y el valor de compartir en familia.

La actividad se realizó en Tienda Mari. Allí Viteri, presidente de la Asociación Dominicana de Profesionales de Etiqueta y Protocolo (Adopep), y Pilar Ricart, diseñadora de interiores y experta en conceptualización y diseño de eventos, compartieron valiosas recomendaciones para hacer de esta celebración un momento de unión, belleza y buen gusto.

Durante su intervención, Jacqueline Viteri destacó la relevancia de conocer las normas de etiqueta en la mesa y, sobre todo, la importancia de compartir: “El verdadero espíritu del Día de Acción de Gracias está en disfrutar la compañía, agradecer y crear recuerdos alrededor de la mesa; la etiqueta no es rigidez, sino armonía y respeto hacia los demás”.

Pilar Ricart presentó las últimas tendencias en decoración para esta festividad, destacando la tendencia rojo Bunbury, una propuesta fresca y elegante, alejándose de los tonos tradicionales del otoño para dar paso a una paleta más luminosa y contemporánea. El montaje de la mesa fue realzado con una vajilla de la prestigiosa marca Christopher, símbolo de distinción y estilo.

El encuentro fue moderado por Celeste Pérez, periodista y editora del cuadernillo Etiqueta y Protocolo de Listín Diario, quien condujo un diálogo enriquecedor sobre el valor del saber estar, la hospitalidad y la empatía como pilares de las buenas maneras.

Las asistentes disfrutaron de una velada cálida, en la que se combinó la estética de la mesa y los buenos modales con la reflexión sobre la gratitud. Esta iniciativa forma parte del compromiso de Listín Diario con la difusión de temas que promuevan la convivencia cordial y la elegancia cotidiana.

Cada sábado, el periódico presenta en su edición PDF el cuadernillo “Etiqueta y Protocolo”, un espacio de orientación sobre comportamiento social, estilo y comunicación, reafirmando la misión de educar con distinción y sensibilidad.