Egresados de Comunicación Social de la UASD Recinto Santiago celebran 8vo Encuentro

Santiago de los Caballeros. – Los egresados de la carrera de Comunicación Social de la UASD Recinto Santiago celebraron el 8vo “Encuentro de Egresados de Comunicación Social” en la sala Federico Izquierdo del Ateneo Amantes de la Luz, con el propósito de crear un espacio de celebración, reencuentro y convivencia entre distintas generaciones de profesionales.

La actividad inició con las palabras de bienvenida a cargo de Jorge Bisonó, maestro de ceremonias, quien expresó que este octavo encuentro “ya está entrando en adultez” y que es necesario mantener viva esta tradición que fortalece los lazos entre colegas.

Luego de la apertura, Jesús Díaz, presidente del comité organizador, agradeció a los participantes por sacar tiempo de su agenda para compartir en un evento preparado con esmero para todos. Destacó que “este encuentro se ha convertido en una realidad que cada año agrupa a cientos de periodistas egresados de la alta casa de estudios”, subrayando que el evento posee “concepto y categoría histórica”.

El maestro Carlos Arroyo Ramos, secretario general del CDP Santiago, ofreció palabras de motivación en las que valoró profundamente la iniciativa de los organizadores. Señaló que el esfuerzo y la dedicación entregados para hacer posible este encuentro reflejan el compromiso de quienes trabajan por mantener viva la tradición y el espíritu de unidad entre los egresados.

Aseguró que este tipo de actividades no solo generan espacios de convivencia, sino que también permiten fortalecer la identidad profesional y reafirmar el sentido de pertenencia con la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

En un ambiente cargado de abrazos, fotografías y anécdotas, los profesionales disfrutaron de un espacio cálido y fraterno. Durante la actividad se realizó un concurso especial para elegir la pareja ganadora, premio patrocinado por El Vacilón Dominicano, programa conducido por la periodista Martha González, quien además promovió la bachata “Ya me cansé de Nueva York” del bachatero Tony Batista.

Díaz aprovechó su discurso para presentar la comisión responsable del encuentro del próximo año, integrada por los periodistas Jissel Peñalo Guerrero, Romairy Batista López, José Batista, Yolanda Rodríguez y Jismel Bisonó, quienes asumirán la organización del 9no encuentro. Asimismo, reconoció el trabajo del equipo que hizo posible esta edición.

Al finalizar, los asistentes disfrutaron de un delicioso buffet donado por los Comedores Económicos.

El evento contó con el patrocinio de la Escuela de Oratoria Bene Decire, Comedores Económicos, Flores Frescas, Clínica Dental Dra. Sugeiry Morel, Divafer Studio, Milly Boutique, Sonríete, El Vacilón Dominicano, Jay Fondeur y la diputada Llaniris Espinal. De manera especial se agradeció el apoyo de los colaboradores Humberto Fernández, Yullisa Morales, Melissa Betances, Osny Cabreja, Nelson Reyes y Carlos Pichardo.