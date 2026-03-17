Educación avanza en evaluación docente con nueva fase del proceso nacional

Bartolo García

El Ministerio de Educación de la República Dominicana anunció el inicio de la cuarta etapa de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) 2025-2026, correspondiente a la Evaluación de Diversos Actores, impactando a más de 115,000 docentes del sistema educativo público.

Esta fase forma parte de un proceso integral que busca analizar el desempeño profesional de los docentes desde múltiples perspectivas, permitiendo una valoración más completa de su práctica pedagógica.

La Evaluación de Diversos Actores incluye la participación del superior inmediato, colegas o pares y los propios supervisados o acompañados, quienes aportan distintas miradas sobre el ejercicio docente.

Según explicó el MINERD, este enfoque permite comprender con mayor profundidad el impacto del docente en los procesos de enseñanza y aprendizaje, fortaleciendo así la mejora continua del sistema educativo.

El proceso es coordinado por el Viceministerio de Acreditación y Certificación Docente, en conjunto con entidades como la Asociación Dominicana de Profesores y la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación, garantizando transparencia y participación.

Asimismo, los equipos de gestión de los centros educativos juegan un papel clave, siendo responsables de aplicar correctamente la evaluación del superior inmediato, uno de los componentes fundamentales de esta etapa.

Las direcciones distritales y regionales también estarán a cargo del seguimiento y acompañamiento del proceso, asegurando su correcta ejecución en todo el territorio nacional.

El ministro Luis Miguel De Camps ha declarado esta evaluación como una prioridad estratégica, mediante la Orden Departamental 50/2025, destacando su importancia para fortalecer la profesión docente.

El MINERD exhortó a todos los docentes y actores involucrados a cumplir con el calendario establecido, garantizando así un proceso riguroso y responsable.

Con esta iniciativa, el sistema educativo dominicano busca elevar la calidad de la enseñanza, promoviendo el desarrollo profesional del magisterio y consolidando una educación más eficiente y centrada en resultados.

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