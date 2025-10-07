Publicidad
Nacionales

Edesur rehabilita redes eléctricas y mejora iluminación en varias comunidades de Peravia y San Juan

Los trabajos benefician a cientos de familias que normalizaron sus contratos de inmediatoLos procesos de optimización del servicio contribuyen a reducir las pérdidas técnicas y no técnicas
Caja de prepago en altura

En procura de optimizar el servicio eléctrico y reducir las pérdidas técnicas y no técnicas en el suministro, Edesur Dominicana rehabilitó redes, instaló lámparas y colocó postes del tendido eléctrico en diversas comunidades de San Juan y Peravia.

En la localidad Escondido, Peravia, la empresa distribuidora de energía eléctrica mejoró la infraestructura, con la instalación de cinco transformadores de 15 kVA, el izado de 14 postes del tendido eléctrico y la colocación de 780 metros de conductor.

Además de satisfacer la demanda del suministro, estos trabajos beneficiaron a más de 100 familias, que de inmediato normalizaron sus contratos.

Edesur también instaló módulos de medición en altura que contribuyen a combatir el fraude eléctrico y garantizar un servicio más transparente.

Asimismo, se incorporaron redes antifraude y diversas mejoras técnicas con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

Mientras que, en Palma Sola, San Juan, Edesur Dominicana rehabilitó las redes eléctricas, colocando 500 metros de cable tríplex e iluminado toda la parte frontal de la presa Palma Sola con la instalación de 10 lámparas tipo HPS de 90 watts.

En la sección Los Guayacanes, en Carrera de Yeguas, la empresa trabaja la electrificación de esa comunidad, trabajos que se encuentran avanzados en un 90 por ciento de ejecución.

Edesur Dominicana desarrolla procesos de mejora continua para satisfacer la demanda de energía eléctrica en su área de concesión y garantizar el suministro eléctrico de mayor calidad y estabilidad.

