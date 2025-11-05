Banco Popular
Edesur instala 746 nuevos transformadores de distribución en 11 demarcaciones

Miles de clientes se benefician directamente con un suministro más eficiente
Foto colocacion transformadores 2

Edesur Dominicana instaló 746 nuevos transformadores de distribución durante los meses de julio, agosto y septiembre, que permiten ofrecer un servicio con mayor eficiencia y estabilidad en 11 demarcaciones del país.

La puesta en funcionamiento de estos equipos beneficia directamente a miles de clientes, que podrán recibir un suministro más confiable y seguro.

En total, fueron instalados 259 transformadores de distribución en el Distrito Nacional; 186, en la provincia de Santo Domingo; 103, en San Cristóbal; 102, en Peravia; 57, en San Juan, 21 en Barahona e igual cantidad en Elías Piña.

Asimismo, entraron en operación 11 transformadores de distribución en Pedernales; ocho en Bahoruco; siete en San José de Ocoa y cuatro en Azua.

Estas nuevas incorporaciones al sistema permiten regular y entregar la energía eléctrica de manera segura y confiable a hogares y establecimientos, y que los clientes experimenten una mejora significativa en el servicio eléctrico.

Con estos trabajos, Edesur Dominicana reafirma su compromiso con la calidad y seguridad del servicio eléctrico, trabajando día a día para satisfacer las necesidades energéticas de sus clientes.

