Edesur fortalece estabilidad y calidad de servicio con puesta en operación de transformador de potencia en Subestación Kilómetro 15 de Azua

Edesur Dominicana amplío su capacidad del servicio de energía eléctrica con la puesta en operación de un transformador de potencia en la Subestación Kilómetro 15 de Azua, con una inversión estimada de RD$20.5 millones. Con esta acción elimina la sobrecarga en la zona de influencia de la Subestación y prepara esa infraestructura para responder con mayor eficiencia ante el crecimiento energético sostenido de esa provincia.



La empresa sustituyó un transformador de potencia de 14 megavoltioamperios (MVA) por otro de 18.5 MVA y se mantienen los niveles de tensión en 69/12.5 kilovoltios (kV).



El potente equipo entró en funcionamiento a toda capacidad, ofreciendo un servicio óptimo y eficaz en la zona.



Se benefician con el fortalecimiento de esa Subestación más de 17,800 usuarios residentes en Los kilómetros 11 y 15 de Azua, El Rosario, La Ciénaga, Nuevo Curro, Orégano Chiquito, La Plena, Las Barías, Ansonia, La Ceiba y Los Negros.



Se trata de zonas pertenecientes a Sabana Yegua, Pueblo Viejo, Tábara Abajo, Los Jobillos y Barrera.

La repotenciación contribuirá también a que la distribuidora ofrezca un servicio más estable y eficiente para los proyectos agrícolas Ysura, 4 y El Ganadero.



Con esa intervención Edesur busca adecuar su infraestructura atendiendo a la demanda energética actual y en procura de aumentar la flexibilidad operativa, disminuyendo la probabilidad de interrupciones y reduciendo el riesgo de sobrecargas.