Edesur aumenta capacidad de suministro en subestación de Yaguate

Edesur Dominicana elevó la capacidad del servicio de electricidad con la puesta en funcionamiento de un transformador de mayor potencia en la Subestación Eléctrica Yaguate, San Cristóbal, donde invirtió unos RD$25.3 millones, con la finalidad de atender la creciente demanda energética y mejorar la calidad del suministro a sus clientes.



La capacidad instalada fue incrementada de 18.5 a 28 megavoltioamperios (MVA), lo que permitirá una mayor flexibilidad operativa para enfrentar contingencias y futuras expansiones del sistema.

La infraestructura eléctrica se mantendrá operando con niveles de 69 kilovoltios (kV) en alta tensión y 12.5 kV en media tensión.



Con estos trabajos se beneficiarán casi 26,000 usuarios residentes en el centro del pueblo, Los Rieles, Caoba, Los Haitises, Doña Ana, El Corte, Boca de Mana, Las Lagunas, Semana Santa, Pajarito, Cabría Abajo, La Loma y La Jagua.



Asimismo, la repotenciación impacta a los habitantes de Najayo, Miracielo, Duveaux, Ingenio Nuevo, Los Yagrumos, Palenque, Niza y otras zonas.



La subestación eléctrica registraba una demanda que superaba el 95% de su capacidad operativa, situación que aumentaba el riesgo de sobrecarga en épocas de alta demanda energética.



Este fortalecimiento operativo permitirá a Edesur robustecer la confiabilidad de su red y ofrecer a sus clientes un servicio más estable, seguro y de mayor calidad.