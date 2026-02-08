EDENORTE lanza ambicioso plan de modernización eléctrica que impactará a miles de familias del Cibao

Bartolo García

La empresa distribuidora EDENORTE Dominicana puso en marcha un amplio proyecto de rehabilitación eléctrica que busca transformar de manera significativa el sistema de distribución en el Cibao durante el año 2026.

La iniciativa contempla una inversión superior a RD$185.1 millones, financiados con fondos propios de la empresa, lo que reafirma su compromiso con la mejora continua del servicio energético en la región Norte del país.

El plan, denominado Rehabilitación de Redes de Polígonos (Casos CT) 2026, tiene como propósito principal reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, optimizar la eficiencia operativa y elevar la calidad de la energía que reciben los usuarios.

Como parte de los trabajos, EDENORTE intervendrá de forma integral 50 centros de transformación estratégicamente ubicados dentro de su zona de concesión.

Uno de los impactos más relevantes será la normalización de 4,619 clientes, lo que beneficiará de manera directa a más de 14 mil ciudadanos, fortaleciendo además los procesos de facturación y cobranzas.

La empresa explicó que estas acciones permitirán disminuir la vulnerabilidad del sistema frente a conexiones irregulares y fraudes eléctricos.

Dentro del alcance técnico del proyecto se incluye la instalación de 165 transformadores de distribución que aumentarán la capacidad y estabilidad del suministro.

También se colocarán 1,411 postes y 1,517 luminarias, lo que mejorará tanto la seguridad eléctrica como el alumbrado público en comunidades urbanas y semiurbanas.

Asimismo, se construirán cerca de 98 kilómetros de redes de media y baja tensión, modernizando tramos críticos del sistema de distribución.

Estas intervenciones generarán una mejora sustancial en la continuidad del servicio y reducirán las interrupciones provocadas por sobrecargas y deterioro de infraestructura.

El proyecto impactará los cinco grandes sectores operativos de EDENORTE, abarcando provincias y municipios del norte del país.

Entre las zonas beneficiadas se encuentran comunidades de Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, La Vega, San Francisco de Macorís, Mao, Bonao, Nagua y Montecristi, entre otras.

La ejecución se realizará por lotes regionales, con una planificación que permitirá intervenciones organizadas y con acompañamiento social a las comunidades impactadas.

Los trabajos tendrán un plazo máximo de 120 días calendario por lote, garantizando resultados visibles en el corto plazo.

Con este programa, EDENORTE fortalece su rol como empresa estratégica del sistema eléctrico nacional, apostando por infraestructura moderna, eficiencia operativa y una relación más transparente con sus clientes.

La compañía reafirmó que estas inversiones forman parte de una visión de desarrollo sostenible que busca mejorar la calidad de vida de miles de familias del Cibao mediante un servicio eléctrico más confiable y seguro.